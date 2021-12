RTO. La Defensoría del Pueblo de la provincia pidió a los directivos de la empresa que solucionen los inconvenientes generados a los usuarios

El defensor del pueblo de la provincia de Formosa, Leonardo Gialluca en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la falta de atenci贸n de la empresa encargada de realizar la RTO.

Gialluca dijo 鈥渓a empresa encargada de realizar las revisiones sali贸 del Parque Industrial por una cuesti贸n legal y entiendo que no se ha tomado las previsiones por parte de sus directivos para poder llegar a cumplir con la demanda que hoy tienen en Formosa鈥.

鈥淭erminaron con la atenci贸n de un solo carril con lo cual pueden atender a muy pocos veh铆culos y solo a aquellos que son livianos porque no lo pueden hacer por cuestiones del lugar y est谩 en construcci贸n hace mucho tiempo la nueva planta y entiendo que en esa misma l铆nea que se hayan levantado las restricciones por la pandemia haga que todos necesitemos la RTO para cualquier viaje que se realice鈥, a帽adi贸.

鈥淎dem谩s a ello hay que sumarle que hay seguros que no cubren si uno no cuenta con este tr谩mite al d铆a. Hoy nos encontramos con varios problemas鈥, sigui贸.

Asimismo, cont贸 que 鈥渓os turnos que est谩n entregando muchos de ellos son para marzo del 2022. Est谩n trabajando con un solo carril y que es provisorio y para veh铆culos livianos solamente鈥.

Remarc贸 que es la 煤nica empresa encargada de realizar estas tareas y que la misma no da a vasto. Asimismo le solicit贸 a los directivos de la empresa que arbitren los medios necesarios para llevar soluci贸n a los usuarios y se termine de na vez la nueva planta.