Rotación formativa en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia

“Cuando el conocimiento se comparte, la salud crece”, destacaron desde

la institución sanitaria.

La semana pasada recibieron en el Centro de Medicina Nuclear y

Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” al licenciado en Producción de

Bioimágenes y dosimetrista Matías Cogorno, del Hospital Garrahan, quien

realizó una rotación formativa en la institución.

Durante su estadía, el destacado profesional recorrió distintas áreas del

centro, interiorizándose en los procesos de trabajo, tecnologías, sistemas y

dinámica de atención, además de intercambiar experiencias con los equipos

profesionales.

“Creemos firmemente que la formación, el intercambio y colaboración

entre instituciones fortalecen el sistema de salud y mejoran la atención de

los pacientes”, subrayaron en ese sentido.

Al concluir, remarcaron que “seguimos apostando a la capacitación

continua y al desarrollo de profesionales comprometidos con la salud”.