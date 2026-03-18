“Cuando el conocimiento se comparte, la salud crece”, destacaron desde
la institución sanitaria.
La semana pasada recibieron en el Centro de Medicina Nuclear y
Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” al licenciado en Producción de
Bioimágenes y dosimetrista Matías Cogorno, del Hospital Garrahan, quien
realizó una rotación formativa en la institución.
Durante su estadía, el destacado profesional recorrió distintas áreas del
centro, interiorizándose en los procesos de trabajo, tecnologías, sistemas y
dinámica de atención, además de intercambiar experiencias con los equipos
profesionales.
“Creemos firmemente que la formación, el intercambio y colaboración
entre instituciones fortalecen el sistema de salud y mejoran la atención de
los pacientes”, subrayaron en ese sentido.
Al concluir, remarcaron que “seguimos apostando a la capacitación
continua y al desarrollo de profesionales comprometidos con la salud”.
Rotación formativa en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia
“Cuando el conocimiento se comparte, la salud crece”, destacaron desde