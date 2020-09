Ronald Koeman habló por primera vez sobre Lionel Messi luego del conflicto que tuvo con el Barcelona

El DT holand√©s brind√≥ una entrevista al canal oficial del club y se expres√≥ sobre la Pulga: ‚ÄúEn su forma f√≠sica es un jugador important√≠simo que ya ha demostrado durante muchos a√Īos y ojal√° repita esta temporada‚ÄĚ

Siete d√≠as pasaron desde que Lionel Messi hizo p√ļblica su decisi√≥n de continuar en Barcelona a pesar de expresar la disconformidad que vivi√≥ durante los √ļltimos meses puertas adentro. La nueva temporada europea se avecina y el Mundo Bar√ßa intenta que todo vuelva a estar en su lugar. El entrenador Ronald Koeman habl√≥ por primera vez p√ļblicamente luego del conflicto que mantuvo el futbolista y la directiva.

‚ÄúLo he dicho en varias veces que es el mejor. Messi en su forma f√≠sica es un jugador important√≠sismo que ya ha demostrado durante muchos a√Īos y ojal√° que pueda repetir eso en esta temporada‚ÄĚ, expres√≥ brevemente en una entrevista con el canal oficial de la entidad.

El futbolista rosarino de 33 a√Īos hab√≠a hecho una breve referencia a Koeman en la explosiva nota que protagoniz√≥ el viernes pasado para informar su continuidad en el Blagrauna: ‚ÄúVoy a seguir en el Bar√ßa y mi actitud no va a cambiar por m√°s que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Ya la verdad, ahora no s√© qu√© va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero despu√©s hay que ver c√≥mo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir‚ÄĚ.

Hay un dato particular en esta nueva gesti√≥n en el Blaugrana: Koeman s√≥lo respondi√≥ preguntas de la prensa el d√≠a que fue presentado como reemplazante de Quique Seti√©n hace casi un mes. All√≠, mientras los rumores de una posible salida de la Pulga crec√≠an, se√Īal√≥: ‚ÄúNo s√© si tengo que convencerlo a Messi. Claro que es el mejor jugador del mundo y lo quiero tener en mi equipo. Entonces, por mi parte me encantar√≠a trabajar con Messi porque te gana partidos. Si tiene el rendimiento que siempre ha demostrado, estar√≠a content√≠simo si quiere quedarse. Todav√≠a tiene contrato, as√≠ que sigue siendo jugador del Barcelona. A partir de hoy hay que hablar con √©l tambi√©n, porque es el capit√°n, y con varios jugadores‚ÄĚ.

En las √ļltimas horas, tambi√©n se conocieron los comentarios que Koeman le hizo al ex futbolista Gerard L√≥pez sobre Messi: ‚ÄúEl m√≠ster me coment√≥ que lo que pudo hablar con √©l o verle entrenar estos d√≠as lo vio enchufado, lo vio metido. Me coment√≥ que lleg√≥ bien, lo vio tranquilo, entrenando fuerte‚ÄĚ.

En esta reciente entrevista que brind√≥ el entrenador holand√©s con Bar√ßa TV, tambi√©n dio detalles del amistoso que enfrentar√° el plantel este s√°bado contra el Nastic en el primer encuentro formal de su gesti√≥n: ‚ÄúVamos a hacer dos equipos. Cada jugador va a jugar 45 minutos para buscar la intensidad de partido. C√≥mo queremos jugar cuando tenemos el bal√≥n, la transici√≥n del partido tambi√©n es importante y c√≥mo vamos a presionar al rival en el partido de ma√Īana‚Ķ Hay muchas cosas para mejorar y para ver c√≥mo queremos jugar‚ÄĚ.

‚ÄúLlevamos dos semanas y los jugadores est√°n trabajando muy bien. Hay muy buena intensidad en los entrenamientos. En todos los entrenamientos demostraron much√≠simo √°nimo, inter√©s e intensidad. Eso es lo m√°s importante: para m√≠ siempre se entrena como se juega, es muy importante. Estoy content√≠simo con el trabajo que ha hecho el equipo‚ÄĚ, explic√≥ sobre sus m√©todos.

El Blaugrana se topará con el Nastic este sábado en el Estadio Johan Cruyff desde las 14 (hora de Argentina) en un encuentro que sólo se podrá ver por el canal oficial de la institución catalana.