Rodríguez: “Necesitamos que los grupos que empezamos a vacunar estén cubiertos con la quinta dosis”

En el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19 este último domingo inició la aplicación de la tercera dosis de refuerzo o quinta dosis en la provincia. Esto se lleva a cabo en todos los centros de salud y hospitales del sistema sanitario formoseño.

Al referirse a este tema la doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología de la provincia, señaló en una entrevista a AGENFOR que los convocados a recibir esta dosis, en principio son “los grupos de mayor riesgo”.

Detalló que se incluyen allí al “personal de salud y estratégico, como ser las fuerzas de seguridad, o quienes trabajan en establecimientos cerrados como geriátricos, unidades carcelarias”.

También a las personas mayores de 50 años, las de 18 a 49 años “con una enfermedad de base o factor de riesgo, como puede ser la obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera”; y los adolescentes entre 12 y 17 años con una enfermedad inmunocomprometida, “como puede ser un tumor, un cáncer o una infección como tuberculosis, que provoca que les baje las defensas”, indicó.

La doctora explicó a continuación que “a pesar de que tenemos un presente epidemiológico muy bueno en Formosa, una situación holgada y tranquila en todo sentido, y más desde que se quitó la obligatoriedad del barbijo, mientras haya casos positivos, eso indica que el virus sigue circulando y continua entre nosotros” y “el coronavirus es una caja de sorpresas”.

Precisamente, en la última semana fueron cuatro los casos positivos, todos ellos registrados en la ciudad de Formosa. No obstante ello, continuó diciendo que “como tenemos el Mundial y las vacaciones muy cercanas, necesitamos que estos grupos que son los que empezamos a vacunar estén cubiertos con la quinta dosis”.

Del mismo modo “en el caso de quienes no tengan completo el esquema, también lo vayan haciendo para estar preparados para cualquier eventualidad”, agregó.

Recordó asimismo que las personas que hayan padecido COVID-19 deben esperar 90 días para vacunarse “a partir de la fecha en que tuvieron el diagnóstico, y los que no, deben esperar 120 días desde la última aplicación de la vacuna”.

Por otro lado, subrayó que con relación a la combinación de vacunas, “hoy se sabe que cuanto más variado es nuestro esquema, mejor es la protección”.

Vacunación a niños

En otro orden de temas, la directora de Epidemiología aludió a la campaña de vacunación de la Triple Viral (rubéola, paperas y sarampión) y contra la poliomielitis (IPV), desde los trece meses a cuatro años de vida inclusive.

“Hemos mejorado sustancialmente” evaluó y precisó a la Agencia que “estamos alrededor del 52 % de cobertura, y estimamos que esta semana última vamos a aumentar mucho más nuestro porcentaje”.

“Para eso, le pedimos a los padres que concurran a todos los centros de salud u hospitales”, insistió.

También comunicó que en la ciudad capital “pueden vacunarlos en la carpa ubicada en la Plaza San Martín; únicamente, se necesita contar el carnet de vacunación y el documento del niño o niña”.

Y pormenorizó que “para cualquier vacuna deben tener el DNI, porque es lo que garantiza la identidad de la persona” mientras que si por alguna circunstancia no tienen el carnet de vacunación, igual pidió que se acerquen a los lugares habilitados, “ya que no es un impedimento no contar con el carnet”.

Relacionado al mismo tema, exhortó a que es muy importante que le coloquen estas dos dosis adicionales obligatorias “para que nuestros niños estén protegidos justamente por si reingresan alguno de estos virus a la Argentina y puntualmente a Formosa, para así poder cortar la transmisión. Si bien la probabilidad es baja”.

Además de que “se las van a pedir cuando vayan a inscribirlos al jardín de cuatro o cinco años el próximo año, o también les van solicitar esto en el caso de ser beneficiario de algunos de los programas de ANSeS”, completó.