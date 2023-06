Rodríguez Larreta: “El modelo de Patricia Bullrich es el de Macri y fracasó”

El jefe de Gobierno y precandidato a presidente de Juntos por le Cambio, Horacio Rodr铆guez Larreta, volvi贸 a apuntar contra Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y afirm贸: “su modelo fracas贸”.

Al ser consultado en Radio La Red sobre qu茅 lo diferencia con su contrincante en la interna, Horacio Rodr铆guez Larreta sali贸 con los tapones de punta y manifest贸: “Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, por eso tenemos un visi贸n com煤n de hacia a donde debe ir a la Argentina. Ahora, diferimos en el c贸mo y eso hace toda la diferencia. El c贸mo es la diferencia entre lograrlo o no”.

“Patricia propone desde el mensaje fuerte, expresar la voluntad, ‘que vamos a’ y as铆 no funcion贸. Es la historia de la Argentina, llevamos 100 a帽os de antinomias, peleas, de que ‘el que no piensa como yo es el enemigo, y hay que matarlo’; que todo lo que diga el adversario pol铆tico est谩 mal; que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Ese modelo fracas贸, mir谩 como estamos hoy, siguiendo ese modelo”, resalt贸.

Por 煤ltimo, el alcalde porte帽o expres贸: “Eso es lo que intent贸 Mauricio Macri. Yo propongo algo diferente, que construyamos una nueva mayor铆a s贸lida y firme para que el cambio se mantenga en el tiempo”.