Rodrigo De Paul: “Seguimos compitiendo”

Selección argentina venció este viernes por 2 a 0 a Angola en el último compromiso del año, un cierre que dejó conforme a Rodrigo De Paul y que catalogó al 2025 como “un buen año”.

El mediocampista destacó, al finalizar el encuentro, que el equipo “terminó bien, fue un buen año, con momentos de muy buen fútbol, siempre con cosas para mejorar. Lo importante es que seguimos compitiendo y nos tomamos todo con mucha seriedad”.

Además, agradeció el recibimiento local: “Nos recibieron con mucho cariño aquí en Angola, así que estamos muy contentos. Tienen una gran Selección”.

De Paul también hizo un balance sobre el recambio dentro de la “Albiceleste”, valorando el aporte de los futbolistas que tuvieron su debut durante la temporada: “Hubo muchos debut, muchos chicos que quieren su lugar, hay jugadores que tienen un gran futuro”.

“Argentina siempre saca gran cantidad de jugadores, lo bueno e importante es que las camadas que van viniendo se hacen a través de un proceso, de a poco, no por una presión extra, se adaptan al mecanismo”, añadió el jugador del Inter Miami.

En lo personal, el volante se refirió a su cambio de club tras dejar el Atlético de Madrid para sumarse al las “Garzas”: “Estoy muy bien en lo personal. Cada día tiene sus pro y contras, pero hubo una buena adaptación en Estados Unidos”,

“Sumé una buena cantidad de minutos, que es importante a mi edad, en esta altura de mi carrera”, explicó De Paul, quien comparte equipo con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

De esta forma, la “Albiceleste” cerró con el pie derecho un gran año, contando los días para el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio.