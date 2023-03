Rodrigo De Paul: “Como equipo, esta es la mejor selección de todas”

Las declaraciones de Rodrigo de Paul en las que afirm贸 que como equipo, la Selecci贸n campeona del mundo en Qatar 2022 era la mejor de todas, abrieron un amplio espacio para la pol茅mica en el ambiente del f煤tbol. “Que me perdonen, pero 茅sta es la mejor Selecci贸n. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores pero como equipo le ganamos a todos los campeones”, justific贸 el mediocampista campe贸n del mundo en una entrevista desde Madrid con TyC Sports en la que adem谩s cont贸 pormenores e intimidades de la concentraci贸n y los partidos.

“No lo digo desde el ego, ni mucho menos. Creo que la Selecci贸n tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que hab铆a, al 煤ltimo campe贸n de Am茅rica (Brasil), al 煤ltimo campe贸n de Europa (Italia) y al 煤ltimo campe贸n del mundo (Francia)” afirm贸 De Paul quien luego agreg贸: “No fue f谩cil, hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia despu茅s de 15 a帽os, ganamos en Per煤 despu茅s de no s茅 cu谩nto tiempo, rompimos el r茅cord de partidos invictos. Como equipo, esta Selecci贸n logr贸 algo sumamente importante y adem谩s la conexi贸n con el p煤blico鈥 La gente vio que 茅ramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defende la camiseta” se帽al贸 el actual volante de Atl茅tico de Madrid.

Al contestar sobre el enorme valor del t铆tulo en el Mundial de Qatar, De Paul explic贸 que “ser campe贸n del mundo es la llave a la eternidad, porque nosotros vamos a ser eternos. Entr谩s al predio de la AFA y ves las fotos de los campeones del 78, del 86 y te los qued谩s mirando y ahora vamos a estar nosotros. Es una cosa incre铆ble”.

En otro tramo de la entrevista, De Paul resalt贸 la tarea que le cupo a Lionel Scaloni en el armado del grupo primero y del equipo despu茅s: “Hizo todo desde las bases, es un conjunto de cosas que gener贸 en el equipo. A diecinueve jugadores les ense帽贸 a ponerse la camiseta de la Selecci贸n, con la ayuda del capit谩n y de los chicos de experiencia. Pero lo m谩s importante que gener贸 es el compa帽erismo, somos muy amigos adentro del predio y en la cancha. Y se gener贸 un v铆nculo muy armonioso, que no es f谩cil cuando hay tantas figuras. Pero siempre fue algo muy claro que lo importante es la Selecci贸n y todos entendimos cu谩l era nuestra pieza en ese rompecabezas” expres贸 a prop贸sito de la continuidad del t茅cnico hasta el Mundial de 2026.

Ante los comentarios que lo ponen como el “guardaespaldas” de Messi, De Paul asegur贸: “El enano es el que me cuida a m铆, me baja, me dice ‘ven铆 ac谩, ponete as铆’. Yo estoy cerca de verdad porque lo quiero, lo siento mi amigo, hablamos un mont贸n. Me demuestra todo el tiempo cari帽o. Ayer era su gala y al mediod铆a me habl贸 y me pregunt贸 si estaba mejor de la pierna. Me encanta pasar tiempo con 茅l, nos divertimos mucho con 茅l y con todos los pibes. Tenemos un grupo hermoso”, expres贸.

“Fue la final m谩s emocionante de la historia de los mundiales” se帽al贸 De Paul con respecto a la imborrable definici贸n ante Francia. “A mi un poquito siempre me queda la espina de decir ‘me hubiese gustado que termine 2-0 porque creo que fue totalmente meritorio y fuimos totalmente superiores’. Obviamente que para el p煤blico y para lo que son los mundiales, creo que fue incre铆ble porque tuvo todos los condimentos, tuvo a los dos mejores de la actualidad, uno hizo tres goles y el otro dos鈥” opin贸 sobre la final.

“Ya que un equipo haga dos cambios a los treinta del primer tiempo en una final del mundo no existe, algo estaba pasando ah铆” 鈥損rosigui贸 De Paul鈥. “Despu茅s obviamente nosotros nos sent铆amos c贸modos, ve铆amos que todo nos sal铆a, no solo los goles, situaciones que el equipo ten铆a la pelota un tiempo largo, dominio”, continu贸 el jugador quien m谩s adelante, revel贸 las sensaciones en el vestuario durante el entretiempo.

“No va a ser as铆, ahora tiene que venir el momento de sufrir, porque al frente estaba un equipazo. Dijimos hay que aguantar los primeros diez, quince minutos que cre铆amos que ellos se iban a venir, pero no鈥 nosotros segu铆amos como dominadores del partido, ten铆amos la pelota y hac铆amos lo que quer铆amos y de repente faltando diez minutos como que se desmoron贸 todo. Todo lo que est谩bamos disfrutando era como un sufrimiento interminable, Termin贸 siendo todo muy 茅pico” puntualiz贸.

“Yo no la vi”, respondi贸 De Paul cuando se le pregunt贸 por la inolvidable tapada de Dibu Mart铆nez a Randal Kolo Muani en el final del tiempo extra. “Cuando la jugada va que Ota (Otamendi) intenta rechazar, yo ten铆a hielo, la gente en el banco se empieza a parar, Fideo se para adelante mio y yo no veo nada de lo que pas贸. Yo lo 煤nico que veo es cuando la pelota vuelve, contragolpe para nosotros y casi gol de Lautaro (Mart铆nez)”, cont贸 el mediocampista. “Cuando pude ver las im谩genes, el Dibu saca la pierna, no es que le pega, 茅l achica y despu茅s saca el pie, 茅l ve donde patea el tipo. La jugada es impresionante, es incre铆ble” dijo De Paul.