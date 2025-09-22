Robo a la casa de Pampita en Barrio Parque: analizan las cámaras de seguridad privadas y de la Ciudad

Le sustrajeron objetos de valor en la caja fuerte, entre ellos un celular con fotos de su hija Blanca.

Los investigadores a cargo del caso por el brutal robo a la casa de la conductora Pampita en Barrio Parque analizan las cámaras de seguridad privadas y de la Ciudad de Buenos Aires para dar con los responsables del hecho, informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

El robo tuvo lugar en las últimas horas, momentos en los que la modelo se encontraba en España por trabajo. Al regresar encontró su domicilio revuelto y la caja fuerte vacía, donde guardaba dinero, joyas y un celular de “mucho valor” debido a que allí tenía fotos de su hija Blanca, quien murió en 2012.

“La investigación está en marcha y hay secreto de sumario”, detallaron. Además, se supo que la causa inició por oficio, debido a que al momento del hecho Pampita estaba de viaje.

Aunque por el momento no se confirmó cómo ingresaron los ladrones a la vivienda, se estima que “habrían entrado por el patio del fondo de la casa que linda con vías del ferrocarril”.

Asimismo, existe la sospecha de que se haya planificado con anticipación el delito, debido a que las alarmas nunca sonaron y que un medidor de Edenor, que da a la calle, está cortado.

“Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos vídeos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí, todo lo demás. Es lo único. Y agradecerle a Dios, que fue lo único que pensé de estas horas, porque no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, dijo visiblemente afectada por lo sucedido.