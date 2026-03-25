River venció a Estudiantes de Río Cuarto como visitante y sumó su tercer triunfo consecutivo desde la llegada de Coudet

River Plate logró una victoria por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, en un encuentro que se definió por intervenciones del VAR y que consolidó al equipo de Eduardo Coudet en lo más alto de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El partido estuvo marcado por jugadas controvertidas y la falta de profundidad ofensiva durante buena parte del desarrollo.

El marcador se abrió en el segundo tiempo, después de que una jugada polémica terminara con un penal sancionado a instancias del VAR. Gonzalo Montiel ejecutó con precisión y puso en ventaja al conjunto visitante. Minutos antes, el árbitro Nazareno Arasa había anulado un gol de Tomás González para el equipo local, también tras consultar la tecnología por una posición adelantada en la jugada previa. El VAR intervino en dos acciones decisivas: el penal convertido por Montiel y el gol invalidado de Estudiantes, lo que generó protestas en el público local.

El desarrollo del partido mostró a un River Plate dominante en la posesión, pero con dificultades para generar peligro claro durante la primera mitad. El equipo dirigido por Gerardo Acuña apostó por resistir y buscó golpear de contra, aunque careció de eficacia en los últimos metros.

Sobre el cierre, Maximiliano Salas sentenció el resultado tras una asistencia de Juan Fernando Quintero y una corrida mano a mano con el arquero Agustín Lastra. El segundo tanto selló la tercera victoria consecutiva para River, que se mantiene como líder de su grupo.

El encuentro también tuvo como protagonista a la afición local: el estadio presentó tribunas ampliadas para superar los 13.000 espectadores y sólo se habilitó venta de entradas para hinchas de Estudiantes, medida que fue estrictamente controlada. Fue un partido histórico para la ciudad, dado que ambos equipos no se enfrentaban oficialmente desde 1984.

El resultado deja a River Plate en una posición expectante de cara a la recta final del certamen, mientras que Estudiantes de Río Cuarto continúa en el fondo de la tabla y sin poder encontrar regularidad bajo el interinato de Acuña. La próxima jornada, tras el parate por la fecha FIFA, el Millonario recibirá a Belgrano de Córdoba; mientras que el León visitará a Aldosivi en un juego clave por la permanencia.