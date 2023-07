River sintió el golpe: la inédita decisión de Demichelis

La derrota 1-0 ante Talleres por la Copa Argentina caló hondo en el plantel de River, por más que el equipo venía de consagrarse campeón de la Liga Profesional cinco días antes. La prematura eliminación en los octavos de final del certamen provocó una reacción inédita en el ciclo de Martín Demichelis, que se retiró del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza sin hablar con la prensa, algo que no había sucedido nunca en el ciclo que arrancó a principios de año.

Cabizbajo, con la mirada al piso y el semblante duro, sin esbozar ni un mínimo gesto de aprobación, Demichelis se retiró del campo después de que su equipo sufriera la primera frustración de su etapa como entrenador. Si bien había perdido algunos inesperados en la Liga Profesional como Arsenal de local o Barracas de visitante cuando ya estaba lanzado en la punta del torneo o incluso la goleada en contra ante Fluminense por la Copa Libertadores, la caída en Mendoza golpeó más duro porque se trató de un eliminación directa, sin posibilidad de revancha a corto plazo.

En aquellas ocasiones, Demichelis siempre asumió las culpas de lo sucedido, argumentó las decisiones que tomó, por ejemplo los cambios ofensivos ante los brasileños o la necesidad de rotación ante Barracas, y dejó en claro en sus palabras que se trataban de simples tropiezos, que no iban a modificar los planes futuros.

En Mendoza la historia fue diferente. Más allá del atenuante que significa el gran festejo del sábado, River volvió a ser superado por un rival que le ganó las últimas cuatro veces que se cruzaron y que, sobre todo, lo maniató durante gran parte del partido. Tal vez el fastidio de Demichelis pasara por una situación que ya sabía que sucedería y que el equipo no pudo evitar. Lo llamativo es que esta vez Demichelis no tuvo ganas de explicarlo: sin que mediara ningún motivo explícito, el DT campeón no se presentó a los periodistas y no fue a la conferencia de prensa.

Además del técnico, también los jugadores optaron por el silencio y se fueron rápido y en fila india para dejar atrás la excursión a Mendoza. Más allá de la caída, el plantel sigue concentrado ya que el próximo compromiso de River es el domingo, cuando visite a Central a partir de las 21.