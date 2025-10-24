River Plate buscará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

El Millonario chocará ante la Lepra en el Estadio Mario Alberto Kempes. Desde las 22.10, por TyC Sports

El partido se podrá ver a través de TyC Sports 22.10 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, 21.10 Paraguay, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos), 20.10 Ecuador, Colombia y Perú, 19.10 México

El camino de River Plate en la Copa Argentina:

Los comandados por Marcelo Gallardo, por su parte, comenzaron con un triunfo por 2-0 ante Ciudad de Bolívar. Luego golearon 3-0 a San Martín de Tucumán, se impusieron por penales ante Unión de Santa Fe y vencieron por 1-0 a Racing.

El camino de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina:

Los dirigidos por Alfredo Berti comenzaron su camino en los 32avos de final con un triunfo 1-0 ante Estudiantes de Caseros. Luego, doblegaron por penales a Platense, superaron 2-1 a Central Córdoba de Rosario y vencieron 3-1 a Tigre.

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario, por su parte, logró cortar una racha irregular al imponerse por 2-0 ante Talleres en Córdoba, lo que lo posicionó en el quinto lugar del Grupo B del Torneo Clausura con 21 unidades, seis menos que el líder Deportivo Riestra.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia?

La Lepra mendocina llega golpeado a este compromiso, luego de caer 2-1 contra Banfield como local e hilvanar seis juegos sin victorias en el Torneo Clausura (dos derrotas y cuatro empates).

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

(InfobaE)