Riquelme: “Tenemos la ilusión de llegar a la final”

El vicepresidente de Boca, Juan Rom谩n Riquelme, reapareci贸 este lunes en el inicio de una semana clave para el club y brind贸 un claro mensaje a los jugadores antes de asumir de local la primera semifinal de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil: “Tenemos la ilusi贸n de llegar a la final”.

Riquelme mostr贸 su confianza en el plantel y aventur贸 que “el jueves ser谩 un gran d铆a” en La Bombonera, donde Boca recibir谩 tres d铆as despu茅s a River en un supercl谩sico situado antes de la revancha en San Pablo, el jueves siguiente.

“No es f谩cil estar en la semifinal de la Copa Libertadores y todos tenemos la ilusi贸n de llegar a la final. El equipo est谩 bien, tenemos muy buenos jugadores, con gente grande y varios chicos. El jueves ser谩 un gran d铆a y si hacemos las cosas bien tendremos las chances de ganar. Vamos a enfrentar a un gran equipo como Palmeiras y lo m谩s importante es ganar. Para eso hay que defender bien y atacar bien”, plante贸 en una entrevista con el programa F12 de la cadena ESPN.

Pese al taxativo mensaje, Riquelme busc贸 quitarle presi贸n a los jugadores, apelando a su experiencia como futbolista: “Es una semana muy bonita, estamos en el momento y el lugar que quer铆amos estar. Es lo que uno sue帽a de chiquito, sin dudas que (los jugadores) son afortunados”.

Consultado por los vaivenes del equipo en la Liga Profesional, Rom谩n entendi贸 como “l贸gico” que el plantel “tenga la cabeza puesta en el partido del jueves”, lo que produjo “algunos partidos buenos como en Santiago del Estero (3-0 vs. Central C贸rdoba) y otros no tanto”.

“Cuando vos est谩s en semifinal de la Libertadores, quieras o no, ten茅s la cabeza en eso. Me pas贸 siendo jugador de f煤tbol. Inconscientemente el d铆a de copa estabas con todos los sentidos y en el torneo capaz que no. Creo que es lo que nos est谩 pasando en algunos momentos”, reflexion贸 sobre el presente de Boca, que viene de igualar el s谩bado 1-1 ante Lan煤s.

Riquelme respald贸 luego al delantero uruguayo Edinson Cavani, que s贸lo convirti贸 un gol desde su llegada y termin贸 el 煤ltimo partido ante Lan煤s sin remates al arco. “En lo personal, ver a Cavani vestido con el uniforme del club es un sue帽o. Trabaja con mucha felicidad, le gusta competir y lo hace al m谩ximo. Creo que es algo maravilloso para los chicos, espero que lo puedan disfrutar Zeballos, Barco, Medina, Equi Fern谩ndez y Langoni”.

Con intenci贸n de reforzar la autoestima colectiva, el vicepresidente “xeneize” remarc贸 que su equipo “viene de ser bicampe贸n del f煤tbol argentino, le gan贸 este a帽o una final a Patronato (la Supercopa Argentina), ahora se encuentra en la Copa Argentina (cuartos de final) y estamos en semis de la Libertadores representando al f煤tbol argentino entre los clubes brasile帽os”.

Finalmente, en relaci贸n a los arbitrajes, Riquelme descont贸 que “intentar谩n hacer las cosas lo mejor posible” y esper贸 que “si se equivocan, que sea para los dos lados”.

Boca recibir谩 este jueves a Palmeiras en La Bombonera desde las 21.30, con el control del colombiano Wilmar Rold谩n.