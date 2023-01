Río Bermejo: no se puede consumir el agua y sigue prohibida la pesca

Para conocer sobre la situación hídrica y particularmente el estado del Río Bermejo, la AM990 se puso en contacto con el Licenciado Franco del Roso, director de Recursos Naturales de la provincia.

En principio, explicó que el estado del agua del Rio Bermejo sigue siendo prácticamente igual a la de fines del año pasado, porque ha crecido pero muy poco y mientras permanezca así, la situacuion no cambiará. “Se puede observar el cambio en la coloración, que se había visto afectada por la presencia de algas, pero de todas formas no es recomendable el uso”, afirmó.

Según Del Rosso, se espera que la situación cambie en un par de meses, para poder levantar la restricción, que es no solo para el uso humano sino también para el consumo de los peces, “es por eso que la pesca está prohibida”, recordó y agregó que: “Una vez que esta situación mejore, hay que esperar un mes para que los peces se depuren”.

Al ser consultado sobre el avance de las aguas del Bañado La Estrella, aseguró que “está creciendo y está entrando agua desde el rio Pilcomayo hacia territorio formoseño”. Llegaría una masa de agua importante hacia el vertedero, “aunque con una demora de 20 días aproximadamente”, explicó.

Sobre el Río Paraguay dijo que también crece de a poco, unos 40 centímetros en los últimos días.

Para terminar, expresó que la caza está prohibida en todo el territorio provincial “ya que al haber sectores con sequia prolongadas, los animales se trasladan a los reservorios naturales más cercanos que tienen y quedan ahí expuestos”.