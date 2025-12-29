El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay alerta frente al calor extremo de estos días.

Buenos Aires, 29 diciembre (NA) — El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay riesgo “extremo” por incendios forestales en varias provincias, por lo que las autoridades solicitan que se apliquen todas las medidas para evitar la propagación del fuego.

Desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego indican que para este lunes 29 de diciembre hay riesgo extremo de incendios en 10 provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Los expertos explican que, sumado a las altas temperaturas, también hay problemas con la sequía y otros factores climáticos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

A comienzos de diciembre, el Gobierno Nacional dio a conocer las nuevas medidas que se tendrán que respetar para evitar incendios forestales en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces ante las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la época de verano.

Ante el panorama desfavorecedor, se aplicaron los procedimientos contravencionales pertinentes ante la detección de infractores que generen focos de incendio, disponiéndose que, acreditada la responsabilidad en la producción de tales desastres, se aplicará la sanción máxima establecida por la normativa vigente.

De este modo, se resolvió que se prohíbe el uso de fuego en los mencionados parques nacionales desde diciembre de este año hasta el 30 de abril de 2026.