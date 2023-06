Rial habló de su hija Morena: “Están manipulando a una chica con problemas emocionales”

El s谩bado 29 de abril, mientras se encontraba en Colombia, Jorge Rial sufri贸 una descompensaci贸n card铆aca por la que debi贸 ser internado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Cl铆nica del Country, en Bogot谩. Su cuadro fue delicado y, seg煤n el mismo cont贸 a su regreso al pa铆s, estuvo 鈥渄iez minutos muerto鈥 mientras los m茅dicos trataban de reanimarlo. Sin embargo, logr贸 recuperarse y, d铆as m谩s tarde, viaj贸 a Espa帽a junto a su novia, Mar铆a del Mar Ram贸n, dispuesto a relajarse antes de retomar sus actividades en Argenzuela, tanto en C5N como en Radio 10.

Pero lo cierto es que, durante su ausencia, su hija Morena cont贸 que estaba distanciada de su padre, record贸 los maltratos recibidos por su madre adoptiva y exesposa del periodista, Silvia D鈥橝uro, se enfrent贸 a su hermana Roc铆o y dio pie para que se removieran situaciones del pasado y saliera a la luz una relaci贸n sentimental que el creador de Intrusos hab铆a mantenido all谩 por el a帽o 2005 con la periodista Tatiana Schapiro. As铆 las cosas, las c谩maras del LAM fueron a buscar la palabra de Rial y, mientras caminaba por el estacionamiento del aeropuerto minutos despu茅s de su arribo a Ezeiza, se encarg贸 de hablar de todos los esc谩ndalos que lo tuvieron como protagonista involuntario.

鈥淪olo siento amor y compasi贸n por mi hija鈥, fue lo primero que dijo el periodista para el programa de Am茅rica al ser consultado por Morena. Y cuando la cronista le remarc贸 que Roc铆o s铆 lo hab铆a ido a buscar para acompa帽arlo y apoyarlo, agreg贸: 鈥淗ay amores que no se rompen con nada, as铆 que est谩 ac谩 esper谩ndome鈥. Por otra parte, Rial dej贸 en claro que manten铆a un di谩logo permanente con su nieto, Francesco Ambrosioni. 鈥淭odos los d铆as hablo porque 茅l quiere hablar conmigo, adem谩s鈥, se帽al贸.

Jorge Rial junto a su hija Morena

El conductor no quiso ahondar sobre las declaraciones de Morena, pero expres贸: 鈥淣o podr铆a nunca hablar mal de mi hija. Solo siento compasi贸n en este momento. Y un poco de l谩stima por los mayores que la est谩n manipulando鈥. Y luego, sin mencionar directamente a Luis Ventura, remarc贸: 鈥淓st谩n manipulando a una chica con problemas emocionales. Y es muy grave lo que est谩n haciendo. Pero bueno, ya vendr谩n las respuestas鈥.

En relaci贸n a su salud, Rial dijo que se encontraba en 鈥減erfecto鈥 estado. 鈥淓stoy recuperando la voz y listo para volver a trabajar lo m谩s r谩pido posible. Por ah铆, en el programa de radio esta semana me hago una primera aparici贸n. Vamos a ver. Estoy hablando con mi fonoaudi贸logo para que me d茅 el ok鈥, adelant贸. Y dej贸 en claro que ten铆a muchas ganas de retomar su vida habitual.

驴Si ten铆a intenciones de reunirse con Morena? 鈥淢e bloque贸 de todos lados y solamente me insulta. Pero por supuesto que estoy para recibirla. Es mi hija y la voy a amar toda la vida. Toda la vida鈥, destac贸 Rial. Y dijo que, si bien sus dos hijas son su debilidad, hoy toda su atenci贸n se la lleva Francesco. 鈥Me hace muy bien hablar con mi nieto. Es feliz y ojal谩 que siga as铆, que todo esto no lo invada. Hoy lo que me importa es resguardarlo a 茅l鈥, dijo.

Jorge Rial y su nieto Francesco

Y agreg贸: 鈥淢orena ya es grande, Roc铆o ya es grande. Son independientes. Y son absolutamente responsables de cada uno de sus actos. Yo estoy para lo que necesiten. Como estuve siempre para lo que necesitaron. Y todo el mundo lo sabe, creo que no tengo que estar dando explicaciones de c贸mo fui como padre. Con un mont贸n de errores, obviamente. Porque recuerden que tuve que hacer de padre y madre solo鈥.

Finalmente, Rial habl贸 de su relaci贸n con Shapiro, que sali贸 a la luz despu茅s de dieciocho a帽os. 鈥淟o 煤nico que voy a decir es que fue en una etapa de mi vida muy particular y que fue muy importante para m铆 Tatiana. No fue amante. Fue corto, pero fue importante en aquel momento. Y lamento que la est茅n molestando a ella y que involucren a mis exparejas en esto, porque todas fueron muy bondadosas conmigo. E hicieron todo lo posible para mantener la familia unida: Loly (Antoniale), Agustina (Kampfer), Romina (Pereiro)… Todas. Siempre me sent铆 respaldado y ellas tambi茅n. Estuvieron incluso en etapas muy dif铆ciles. Como est谩 Mar铆a ahora鈥.