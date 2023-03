Riacho He Hé incursiona en los cultivos de ananá

La AM990 se puso en contacto con Rubén Solalinde, el intendente de la localidad de Riacho He Hé para referirse a los cultivos poco tradicionales, como es el de ananá o piña, al que están incursionando en su localidad.

Solalinde comenzó contando que si bien han tenido algunas lluvias, no son suficientes para los reservorios, pero que tanto para los pastos y la ganadería son importantes, de igual forma para la cosecha y todo lo que tiene que ver con ello.

“En este momento tenemos una gran variedad, alrededor de 40 tipos de cultivos como cebollita, perejil, rúcula, apio, puerro, zuccini, berenjena, pepino, zanahoria, tomate, morrón”, enumeró.

En cuanto a las frutas “contamos con sandías, melón, banana, mamón, siembra de maracuyá y esto que se quiere fortalecer como es la siembra de ananá”, siguió diciendo.

En ese sentido, agregó que la idea es “darle una impronta para que sea mayor la producción, la cual en principio se está llevando a cabo en la colonia el recodo, en el campo de Don Jara”.

Por otra parte, también remarcó que para ellos es importante seguir atendiendo a las demandas de los consumidores. “Nosotros creemos que hay que aportar a la cultura del trabajo y la producción, si no se prueba no podemos saber si va a funcionar”, dijo. Y siguió, “si queremos conseguir algo en forma masiva, primero lo probamos con algunos productores y si vemos que va a funcionar lo hacemos en forma más masiva”.

Para cerrar, expresó que la producción de nuestra provincia “debería darnos orgullo ya que de ella participan todas las familias paipperas”.