Riacho He Hé celebró su 116° aniversario con inauguraciones de obras materializadas por la gestión del gobernador Insfrán

Este martes 24, en el marco del aniversario de fundación de Riacho He Hé,

el gobernador Gildo Insfrán inauguró en la localidad la refacción y

ampliación del Hospital “Dr. Herminio Ayala Prieto” y también un Centro

de Desarrollo Infantil (CDI), el número 34 de su gestión.

De esa manera, se dio cierre a la cargada jornada de actos de habilitación

de nuevas obras en el interior provincial, concretadas por el Modelo

Formoseño, que dan respuestas a las demandas de la comunidad, reflejando

el compromiso del Gobierno provincial para con ella.

El intendente de Riacho He Hé, Waldo Figueredo, acompañó al gobernador

Insfrán y a la comitiva integrada por el jefe de Gabinete de Ministros,

Antonio Ferreira; ministros, ministras y demás funcionarios. También

diputados y diputadas provinciales; autoridades municipales y del Concejo

Deliberante local, entre otras.

En el inicio de la ceremonia, a los sones de la Banda de Música de la

Policía de la provincia de Formosa, se entonaron las estrofas del Himno

Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa. Después, se dio lectura

y posterior entrega del decreto municipal que declaró la visita del

mandatario huésped de honor así como a su comitiva. Luego, se

proyectaron dos videos institucionales referidos a las obras inauguradas.

Figueredo

Al tomar la palabra en la ceremonia, en primer lugar, el intendente

Figueredo agradeció al gobernador Insfrán por hacer posible dos obras más

para su pueblo en el día de su cumpleaños, “gracias a que el Gobierno

provincial se hizo cargo de su financiamiento”.

Ellas estaban entre las de mayor necesidad, si bien también consignó que se

siguen ejecutando las obras vinculadas al agua potable, la construcción de

la Escuela N° 208 y el jardín de infantes que pertenece al EJI N° 12.

También aquí el jefe comunal marcó su rechazo a que desde el Gobierno

nacional se paralizaron seis obras, de las cuales algunas son muy

importantes para la localidad. Entre ellas, “fueron totalmente paralizadas el

pavimento de la ruta N° 6, los desagües cloacales y 40 viviendas”, reclamó.

Salud

Por otro lado, se refirió a la inauguración del nuevo hospital la directora de

Atención de Establecimientos Asistenciales de Primer y Segundo Nivel del

Ministerio de Desarrollo Humano, la doctora Elizabeth Orbegozo,

señalando que esa obra “demuestra que cuando hay voluntad política y

amor por el pueblo, los sueños colectivos se hacen realidad. Hoy no

estamos solamente cortando una cinta, estamos abriendo las puertas al

Modelo Formoseño en salud”.

Aseguró también que en esta jornada “celebramos un hito sanitario y social

que reafirma nuestro compromiso indeclinable con el bienestar de todos los

formoseños, ya que este hospital no es una obra solamente, sino que es la

expresión concreta de una política pública profundamente humana”.

“Aquí el derecho a la salud no se proclama, se garantiza con hechos e

inclusión –profundizó-. Se promueve la prevención de enfermedades, e

brinda una atención oportuna y se acompañar con sensibilidad a quienes lo

necesiten”.

Por consiguiente, “no se trata solo de tecnología e infraestructura, sino

también de mirar a las personas a los ojos escuchar sus historias y estar a la

altura con responsabilidad y sobre todo con empatía”, acentuó.

Y agregó que “la atención primaria de la salud es la columna vertebral de

nuestro modelo, que no es solo una estrategia, sino una filosofía de trabajo

y una forma de vida”.

En el mismo sentido se expresó la directora del hospital, la doctora Sugey

Cortés, quien expresó que sentía orgullo por haber sido parte de este

acontecimiento, reconociendo también lo valioso que esto es para el

sistema de salud de la provincia.

Y destacó, como una profesional extranjera, pero que se siente formoseña

porque es el lugar que eligió para trabajar y vivir, marcando que hay una

“diferencia abismal” en la atención adecuada y gratuita que se le brinda a la

comunidad a otras partes del mundo, así como también con la entrega de

medicamentos y estudios médicos.

Por todo ello, reconoció al Gobierno de Formosa “por su gran esfuerzo y

compromiso que permiten lograr el desarrollo de toda la comunidad”.

Asimismo, felicitó a todo el equipo del sistema de salud porque “si no se

trabaja en equipo no se puede cumplir el objetivo”, haciendo notar que

“todos somos importantes”, desde el rol que le toque cumplir a cada uno

dentro del sistema de salud provincial.