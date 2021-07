Revolución en la producción del material que hará posible la llegada del 6G

El material denominado “贸xido de hierro (III)鈥 es uno de los 贸xidos m谩s extendidos en la Tierra. Se encuentra principalmente como el mineral hematita (en la variedad de 贸xido de hierro alfa). Otra variedad estable y com煤n es el 贸xido de hierro gamma. La primera se utiliza ampliamente en la industria como pigmento rojo, y la segunda como medio de grabaci贸n magn茅tica. Las dos variedades difieren no solo en su estructura cristalina, sino tambi茅n en sus propiedades magn茅ticas.

Adem谩s de estas formas de 贸xido de hierro (III), existen variedades m谩s ex贸ticas como la 茅psilon, la beta o la zeta. La m谩s atractiva es la 茅psilon. Esta variedad tiene una capacidad extremadamente alta para resistir un campo magn茅tico externo. Adem谩s, el material absorbe la radiaci贸n electromagn茅tica en la gama de frecuencias del subterahercio (100-300 GHz) por efecto de la resonancia ferromagn茅tica natural. La frecuencia de dicha resonancia es uno de los criterios para el uso de materiales en dispositivos de comunicaci贸n inal谩mbricos; el est谩ndar 4G opera en megahercios y el 5G en decenas de gigahercios. Est谩 previsto utilizar la banda del subterahercio como rango de trabajo en la tecnolog铆a inal谩mbrica de sexta generaci贸n (6G), que se est谩 preparando para su introducci贸n activa en nuestras vidas a partir de principios de la d茅cada de 2030.

El 贸xido de hierro 茅psilon es una forma de 贸xido de hierro extremadamente rara y dif铆cil de obtener. Hoy en d铆a, se produce en cantidades muy peque帽as, y el proceso en s铆 tarda hasta un mes. Esto, por supuesto, hace inviable su aplicaci贸n generalizada.

Un equipo que incluye a Evgeny Gorbachev, de la Universidad Estatal de Mosc煤 y a Liudmila Alyabyeva, del Instituto de F铆sica y Tecnolog铆a en Mosc煤 (MIPT), ambas instituciones en Rusia, ha desarrollado un m茅todo de s铆ntesis acelerada de 贸xido de hierro 茅psilon capaz de reducir el tiempo de s铆ntesis a un d铆a (es decir, de realizar un ciclo completo unas 30 veces m谩s r谩pido) y de aumentar la cantidad del producto resultante. La t茅cnica es sencilla de reproducir, barata y de f谩cil aplicaci贸n en la industria, y los materiales necesarios para la s铆ntesis (el hierro y el silicio) se encuentran entre los elementos m谩s abundantes de la Tierra.

El material resultante del nuevo proceso es adecuado para la producci贸n de unidades de conversi贸n o circuitos absorbentes en la gama de frecuencias del subterahercio. Por ejemplo, mediante el uso de nanopolvos de 贸xido de hierro 茅psilon ser谩 posible fabricar pinturas que absorban las ondas electromagn茅ticas y, por tanto, blinden las habitaciones ante se帽ales ajenas y protejan las se帽ales propias de la interceptaci贸n desde el exterior.

Gorbachev, Alyabyeva y sus colegas han publicado en la revista acad茅mica Journal of Materials Chemistry C los detalles t茅cnicos de su avance, con el t铆tulo 鈥淭uning the particle size, natural ferromagnetic resonance frequency and magnetic properties of epsilon-Fe2O3 nanoparticles prepared by a rapid sol鈥揼el method鈥. (Fuente: NCYT de Amazings)