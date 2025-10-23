Revés para Cristina Kirchner: la Justicia rechazó sobreseerla de forma anticipada en la causa Cuadernos

La expresidenta sostenía que ya había sido juzgada y absuelta por asociación ilícita, pero el Tribunal Oral Federal N°7 lo negó. El Juicio oral comienza el 6 de noviembre.

La Justicia rechazó este jueves sobreseer de manera anticipada a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos de las coimas. El juicio está pautado para el próximo 6 de noviembre, pero la exmandataria había pedido suspender la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita.

La exmandataria está acusada de elaborar un sistema ilegal de recaudación de sobornos con empresarios a cambio de mantener contratos con el Estado. Al respecto, los jueces del tribunal oral federal N° 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazaron su pedido de sobreseimiento por “cosa juzgada” presentado por la defensa.

Cristina Kirchner sostuvo que en la causa Vialidad, donde fue condenada a seis años de prisión por fraude contra la administración pública, también fue absuelta por el delito de asociación ilícita. Así, consideró que si fue absuelta por este delito en ese juicio, no podía ahora volver a ser juzgada por el mismo delito.

Sin embargo, los jueces dijeron que los hechos imputados en ambas causas son diferentes y que el asunto debe resolverse en el debate oral, que comenzará el próximo 6 de noviembre.

La defensa concluyó que, dado que “Cristina Kirchner ya ha sido juzgada y absuelta en orden al mismo hecho que se le imputa en autos, corresponde que se haga lugar a la excepción de cosa juzgada”.

El mismo tribunal decidió también rechazar un intento similar del exchofer Oscar Centeno, apuntado como el autor de los “cuadernos de las coimas”, donde anotó el recorrido que presuntamente hacía al recoger los pagos de empresarios a exfuncionarios para mantener sus contratos de obra pública. Irá a juicio oral junto con Cristina Kirchner y el resto de los acusados.

En esta causa, la hipótesis de la Justicia es que Cristina Kirchner, junto con Néstor Kirchner, montaron un sistema de recaudación de coimas que pagaron empresarios para mantener sus contratos en infraestructura.

De acuerdo a la investigación, Centeno registró en ocho cuadernos los viajes que hacía en su remis transportando a los entonces funcionarios del Ministerio de Planificación, liderado por Julio De Vido, quienes presuntamente cobraban dinero en efectivo, la trasladaban en bolsos y esos viajes terminaban en dependencias oficiales, o en algunos casos en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.