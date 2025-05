Revelaron que hubo un encuentro entre Martín Bossi y Sabrina Rojas: ¿hay amor?

Durante su programa, Etchegoyen reveló: “”.

El conductor agregó más picante a la información: “Desde el entorno teatral me describieron escenas de mucha cercanía física. Incluso me hablaron de caricias de más, que no encajaban en un vínculo simplemente amistoso. A mí, la pareja me encanta. Hay imágenes de ellos juntos posando que vamos a mostrar ahora”.

“Me contaron que la intención de él era compartir una cena a solas con ella, aunque no está claro si se concretó ese plan. Lo que sí me dicen es que hubo un flechazo fuerte. ¿Nace una historia entre ellos?”, deslizó el periodista, dejando la pregunta picando.

Sobre la interacción en redes, Etchegoyen detalló: “Él le escribió ‘sos un sol’ en un comentario, y ella respondió con un ‘te admiro y te quiero’, lo cual no hizo más que alimentar los rumores”.

Y cerró con una pista más: “Hay un presunto celestino en esta historia: el productor Ezequiel Corbo, íntimo tanto de Sabrina como de Martín, que habría oficiado de nexo entre ambos. Habrá que ver cómo sigue esta novela en los próximos días”.