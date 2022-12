Revelan el motivo por el que L-Gante se enojó con Wanda Nara

Despu茅s de unas semanas de distanciamiento, L-Gante聽y聽Wanda Nara聽se reencontraron en Buenos Aires y se conoci贸 el motivo por el que el cantante se enoj贸 con la empresaria. Ese detonante fue revelado por Juan Etchegoyen en sus stories de Instagram bajo la consigna del #JuanContesta. Un seguidor le pregunt贸 por la actualidad de los famosos y el periodista respondi贸 con contundencia.

鈥淲andita y L-Gante est谩n a full, los veo re enganchado mal鈥, le coment贸 el seguidor a Juan a lo que 茅l respondi贸 tajante. 鈥溌縎i? No les veo futuro, el 鈥渃ortocircuito鈥 fue por el viaje de Wanda con Icardi a Maldivas, a Eli谩n no le gust贸 nada鈥, cerr贸.

Luego de que se peleara una vez m谩s con Mauro Icardi y parece que ac谩, la medi谩tica tampoco puede tener paz, ya que tuvo problemas con el cantante de cumbia luego de que le prohibiera la entrada a su casa. El referente de la cumbia 420 se habr铆a puesto nervioso por la actitud que tuvo la mujer de Icardi.

El que dio detalles de la situaci贸n fue Guido Zaffora en 鈥淓s Por Ah铆鈥. 鈥淟-Gante tuvo un ataque de nervios total, de locura, y empez贸 a darle patadas al port贸n, se arm贸 un esc谩ndalo con los de seguridad tremendo鈥, expres贸 el periodista.

Y agreg贸: 鈥淗ubo insultos, gritos, me cuentan tambi茅n que Wanda intent贸 salir del edificio y choc贸 un auto鈥. No se supieron los motivos por los cuales la medi谩tica no dej贸 entrar al cantante a su casa, pero es probable que sea porque, pese a que se peleo con Icardi, volvi贸 con 茅l.