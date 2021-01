Resultados alentadores en un ensayo clínico sobre el uso de ivermectina para reducir la COVID-19 leve

Un peque√Īo estudio piloto sugiere que la administraci√≥n temprana de ivermectina puede disminuir la carga viral y la duraci√≥n de los s√≠ntomas en pacientes con COVID-19 moderada, lo cual a la vez podr√≠a ayudar a reducir la transmisi√≥n del virus. El estudio, que forma parte del proyecto SAINT y ha sido liderado en Espa√Īa por la Cl√≠nica Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundaci√≥n “la Caixa”, justifica la realizaci√≥n de ensayos cl√≠nicos a mayor escala. Los resultados del estudio piloto se han publicado en la revista cient√≠fica EClinicalMedicine, del grupo The Lancet, bajo el t√≠tulo de ‚ÄúThe effect of early treatment with ivermectin on viral load, symptoms and humoral response in patients with mild COVID-19: a pilot, double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial‚ÄĚ.

Ya hay dos vacunas aprobadas contra la COVID-19 en la Uni√≥n Europea, pero se necesitar√° un m√≠nimo de dos a√Īos para inmunizar a un porcentaje suficientemente alto de la poblaci√≥n mundial y detener la propagaci√≥n del virus. Mientras tanto, es necesario encontrar f√°rmacos capaces de tratar o prevenir las infecciones. “Se est√°n realizando esfuerzos notables para desarrollar tratamientos contra la COVID-19, pero se ha puesto menos atenci√≥n en encontrar f√°rmacos que reduzcan la transmisi√≥n del virus”, afirma Carlos Chaccour, investigador de ISGlobal y m√©dico de la Cl√≠nica Universidad de Navarra que ha coordinado el estudio.

En este estudio piloto, desarrollado con pacientes de la Clínica y en instalaciones de la Universidad de Navarra, el equipo de Chaccour quiso evaluar si la dosis máxima de ivermectina aprobada en Europa puede tener un impacto sobre la transmisión del virus, si se administra rápidamente tras la aparición de síntomas.

La ivermectina es un f√°rmaco antiparasitario que, seg√ļn se ha demostrado in vitro (en l√≠neas celulares), puede reducir la replicaci√≥n del SARS-CoV-2, aunque a concentraciones mucho m√°s elevadas que las recomendadas para uso humano. Esto, junto con los resultados de un estudio preliminar en humanos, que us√≥ datos de origen dudoso y que nunca se public√≥ en una revista cient√≠fica, hizo que la ivermectina comenzara a usarse en muchos pa√≠ses de Am√©rica Latina a pesar de la falta de evidencia fiable sobre su eficacia en prevenir o tratar la infecci√≥n.

El equipo investigador administró una sola dosis de ivermectina o placebo a 24 pacientes con infección confirmada y síntomas moderados, en las 72 horas tras los primeros síntomas. Se tomaron frotis nasofaríngeos y muestras de sangre en el momento del reclutamiento y transcurridas una, dos y/o tres semanas del tratamiento.

Los resultados obtenidos no muestran ninguna diferencia en el porcentaje de pacientes positivos por PCR al cabo de 7 d√≠as postratamiento (el 100% de los pacientes era positivo en ambos grupos). Sin embargo, la carga viral mediana en el grupo tratado con ivermectina fue menor (unas 3 veces menor transcurridos cuatro d√≠as y hasta 18 veces menor a los 7 d√≠as del tratamiento), aunque no se alcanz√≥ una diferencia estad√≠sticamente significativa. Los pacientes en el grupo tratado tambi√©n mostraron una reducci√≥n en la duraci√≥n de algunos s√≠ntomas (del 50% en la p√©rdida del olfato y el gusto y del 30% en la tos). Todos los pacientes desarrollaron anticuerpos IgG frente al virus pero, de nuevo, el valor medio de dichos anticuerpos en el grupo tratado fue menor que en el grupo placebo. “Esto podr√≠a ser el reflejo de una menor carga viral en estos pacientes”, considera Chaccour.

El hecho de que no hubo diferencias en la duración de síntomas o marcadores asociados a la inflamación sugiere que la ivermectina puede estar actuando por medio de otro mecanismo que no tiene que ver con un posible efecto antiinflamatorio. Las y los autores proponen que podría estar interfiriendo con la entrada del virus en las células, como sugiere un estudio en hámsteres realizado por el Instituto Pasteur.

“Estos resultados van en la misma l√≠nea que los de ensayos recientes en Bangladesh y Argentina”, se√Īala Chaccour. “Aunque es un estudio peque√Īo y todav√≠a es pronto para establecer conclusiones, las tendencias observadas en la reducci√≥n de carga viral, duraci√≥n de s√≠ntomas, y niveles de anticuerpos resultan alentadoras y justifican la realizaci√≥n de estudios cl√≠nicos controlados a mayor escala y con una mayor diversidad de pacientes”, a√Īade. (Fuente: ISGlobal)

https://noticiasdelaciencia.com/art/40877/resultados-alentadores-en-un-ensayo-clinico-sobre-el-uso-de-ivermectina-para-reducir-la-covid-19-leve