RESTRICCIONES. Indican que la situación de comerciante es complicada

Uno de los referentes de la C谩mara de Comercio de Formosa, Freddy Vera en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la situaci贸n del comercio en la provincia.

Vera dijo 鈥渟eguimos con la misma f贸rmula, creo que con las restricciones en los comercios no es por donde hay que avanzar, el contagio no pasa por ah铆, nosotros vemos como se juntan en Buenos Aires manifestaciones multitudinarias en las que se ven Diputados Nacionales alentando a esa convocatoria y despu茅s quieren cerrar el comercio鈥.

鈥淪e nos vienen endilgando cosas que no corresponden, porque nos dicen que sucede por el comercio, seguro que va a pasar no lo niego, porque ya pas贸 en algunos supermercados, pero no es el foco, lastimosamente para el sector comercial va a ser un golpe fuerte鈥, a帽adi贸.

鈥淯nos 300 comercios han cerrado en la ciudad y es un n煤mero muy importante, 21 d铆as de prohibiciones seguro que va a impactar negativamente鈥, manifest贸.

鈥淥tra vez lo que se intenta ocultar es la deficiencia del Estado que tendr铆a que haber vacunado a una gran cantidad de personas para que esto no vuelva a ocurrir. Veo una gran falta de sentido com煤n porque se han vacunado a los presos, que no diga que no se lo merezcan, pero podr铆amos haber vacunado primero a los empleados de comercio, a los mozos, a los trabajadores de las estaciones de servicio que est谩n en contacto con la gente鈥, indic贸 el empresario.

鈥淗ay muchas cosas que no nos cierran y que por supuesto que vamos a reclamar y les pediremos que no nos cierren鈥, se explay贸.

Por 煤ltimo, cont贸 que 鈥渘o es f谩cil recibir alg煤n tipo de ayuda del Estado (REPRO II) porque hay que decirles si facturaste o no m谩s que el a帽o pasado, algo totalmente fuera de lugar porque la inflaci贸n es mucho m谩s grande que el 2020 y si el Gobierno me dice que cierre tiene la obligaci贸n de ayudarme. Para acceder al REPRO el comerciante tiene que decir que es indigente鈥.