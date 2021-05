REPROII. Hryniewicz dijo que se deben suspender “todos los resortes de la economía”

El referente de la CAME y de la CAPyMEF en Formosa, Fabián Hryniewicz en contacto con la AM990 habló acerca de las restricciones que se dan en la ciudad de Formosa en relación a los comercios y las ayudas que otorga el Gobierno Nacional a los comercios.

Hryniewicz dijo “tenemos que decir que las ayudas es para los comercios que tengan como prioridad a su trabajador registrado y también bancarizados, aquí hay un obstáculo porque en el interior de la provincia es tradicional que el trabajador en relación de dependencia no quiera estar bancarizado porque prefiere pactar con sus empleadores un pago semanal o quincenal el que obviamente no se puede realizar de manera bancaria, sobre todo en los pueblos en los que están alejados de los cajeros o entidades bancarias, ellos son los que estarán automáticamente excluidos porque el Repro no se les dará a este grupo, eso habría que corregirlo y lo positivo es que se han quitado muchas trabas burocráticas”.

“De todas maneras hay otro inconveniente y tiene que ver con el importe que se le va a dar a aquel que pueda acceder a este, son 22 mil pesos que sería un equivalente al 30 por ciento del salario que cobraría cualquier trabajador sin considerar las cargas patronales”, añadió.

“Nosotros estamos presentando a través de CAME y las diferentes entidades un pedido que tiene cierta coherencia y se dictamina por una cuestión protocolar y sanitaria que de ninguna manera cuestionamos, pero se debería también de la misma intensidad debería decretarse la suspensión de todos los resortes de la economía porque si yo no puedo abrir mi local comercial no sé cómo voy a hacer para pagar los servicios. Si no podemos trabajar que la suspensión rija para el resto de la actividad”, manifestó.

Y siguió “insistimos en que esto tenga algún tipo de coherencia y perdurabilidad en el tiempo. Se necesita dialogar y buscar la solución con las autoridades competentes y llegar a poder trabajar y sostener nuestros puestos de trabajo”.