REMATES. El próximo 11 de agosto se realizará un nuevo remate televisado

Joaquín Guarrochena, uno de los referentes de la Consignataria Ivan L. O´Farrel dialogó con la AM990 acerca de los remates televisados que se realizan a raíz de la pandemia. Además habló de la situación de los productores que muchos se ven obligados a vender sus hacienda por la sequía.

Guarrochena comenzó diciendo “hablando con los productores es terrible lo que está pasando en esto que es cíclico, cada 10 años no solo el pueblo argentino comete los mismos errores, si no que también la naturaleza tiene sus ciclos, esta situación de sequía no se da solo en Formosa si no que también en provincias aledañas, la verdad es que los compradores de invernada de Formosa no me han comprado solo están llevando la hacienda para otro lado porque tampoco quieren venderlas porque genera un gasto, pero la verdad es que es un momento complicado para ganaderos, ni hablar de los pequeños productores que hacen cría y necesitan que la vaca se reponga para que entre en celo y que la vaca se reponga para que entre en celo y poder tener ternero nuevamente”.

“La verdad es que no es fácil y haría que plantearse como hacer un trabajo mas en conjunto para que se tengan reservas de pasto y para eso se necesita realizar una inversión y a la gente hoy le cuesta mucho generar una ganancia para este tipo de cuestiones”, agregó.

Remates

En relación a los remates televisados, señaló “increíblemente se esperaba que para esta época que son los meses en que se compran los teneros por ahí están en precios mas acomodados que en febrero o marzo y hoy podemos decir que hemos tenido un remate en donde hemos hecho un promedio de 110 pesos,en terneros macho y hembra de 200 kilos”.

“Hay que decir que la ternera es la que mas castigada esta por lógica, el que compra ternera lo hace para poblar. El macho es el que tiene el mejor precio. Hemos tenido el remate televisado y se hizo un promedio de 124 pesos con un máximo de 140”, acotó.

Asimismo invitó al próximo remate que se desarrollará de manera televisada el 11 de agosto “el 11 de agosto tenemos dos remates. Les decimos a los productores que necesiten vender su invernada y puede filmar con su teléfono y puede vender en el remate también. Es así como estamos trabajando. Hemos vendido lotes de Belgrano”.

“Para poder vender con nosotros pueden ingresar a la pagina y ponerse en contacto con nosotros para trabajar juntos”, cerró.