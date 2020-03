REMARCACIÓN DE PRECIOS. Indican que multinacionales retrotrajeron precios y eso trajo alivio a comerciantes

El propietario de la cadena de Supermercados Cáceres en contacto con la AM990, señaló que lo importante es las grandes empresas multinacionales han retrotraído sus precios y eso le da un margen a los otros supermercados.

Cáceres, comenzó diciendo “lo importante es que muchas empresas multinacionales, retrotrajeron sus listas de precios al mes de enero o febrero, entonces eso nos da un alivio para que todos los supermercados o autoservicios podamos también podamos bajar los precios, entonces eso es lo importante, de todas maneras hay otras empresas que todavía están en veremos, pero esas son las cosas que tenemos que ir conversando para que de alguna manera se vuelvan a retrotraer los precios a los meses de enero o febrero”.

Asimismo dijo, “algunos bajaron los precios. La gente se esta abasteciendo también con mercadería en sus respectivas casas, mas de lo que a lo mejor tienen que tener, entonces no tienen necesidad de venir al NEA donde nosotros trabajamos para vender sus productos, es por ello que nosotros estamos alejados de los centros de producción y es difícil aveces que nos lleguen algunas mercaderías, afortunadamente nosotros tenemos transporte propio y podemos ir a buscar las mercaderías a los centros de producción”.

“Hay algunas empresas que no quieren bajar los precios como por ejemplo Danone o la Serenisima, pero estamos tratando de no comprarle y lo que tenemos en góndolas, vender todo y no renovar el stock porque nosotros tampoco queremos aumentar lo que ellos nos quieren aumentar, entonces no se puede trasladar al cliente los aumentos. En épocas como esta tenemos que tratar de estar todos juntos no peleados, pero esta gente quiere aumentar mucho las cosas”, manifestó.

“Que no haya un aumento mayor al 20 por ciento que se encuentran dentro de los precios máximos de referencia”, se explayó.

“Con nosotros no pasa eso, ni con otros comercios, no se pueden recargar los precios porque se pagan de con tarjetas de débito o de crédito, es mas nosotros a partir del 1 de abril realizamos un convenio con tarjeta Naranja para que todos los clientes de esta entidad puedan comprar hasta el 7 de abril y puedan pagar en el mes de junio, es una linda propuesta, cerró.