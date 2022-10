Reino Unido: Rishi Sunak será el nuevo primer ministro británico

Rishi Sunak será el nuevo primer ministro del Reino Unido, luego de que la ministra de Relaciones Parlamentarias, Penny Mordaunt, no alcance el umbral mínimo de apoyos para ser candidata y que el ex premier Boris Johnson decida no presentarse, pese a haber reunido las adhesiones requeridas.

Dos meses después de fracasar en su primer intento de liderar el Partido Conservador y dirigir el gobierno, Sunak, de 42 años y origen indio, se alzó como el único candidato con suficientes apoyos al cierre del plazo a las 14 (hora local, 13 GMT).

“Rishi Sunak ha sido elegido líder del Partido Conservador”, anunció el responsable del grupo parlamentario Graham Brady.

Quién es Rishi Sunak

Rishi Sunak tiene 42 años y es inmigrantes indios en África. Es economista, billonario, está casado con Murthy, hija de uno de los hombres más rico de la India y juntos tienen una fortuna que supera los 1200 millones de dólares.

Fue elegido diputado por primera vez en 2015 y pasó dos años en el Parlamento, durante los cuales el Brexit dominó la agenda política. Sunak apoyó la salida de la UE en el referéndum de 2016.

Posteriormente se convirtió en ministro junior del Gobierno de Theresa May. Fue Boris Johnson quien le dio a Sunak su primer papel importante en el Gobierno cuando lo nombró por primera vez como secretario jefe del Tesoro en 2019, y como canciller en 2020.

Sunak se ganó la popularidad durante las primeras semanas de la pandemia cuando dio a conocer un amplio plan de apoyo para quienes no pudieran trabajar durante el cierre.

Pero el escándalo del “Partygate” que acabó con Boris Johnson también empañó su reputación, y se convirtió en archienemigo de Johnson tras abandonar su gobierno a principios de este año.

Sunak se había mantenido al margen de su plan político en los últimos días, pero se le consideraba el más moderado de los dos candidatos en la última contienda por el liderazgo del verano. En comparación con Liz Truss, adoptó una línea más suave en asuntos como el Brexit y la economía.

Sin embargo, demostró ser una especie de profeta de la desaparición del gobierno, ya que muchas de las predicciones que hizo durante el liderazgo de este verano sobre el plan económico de Truss se cumplieron.

El ex canciller de Hacienda (ministro de Finanzas) advirtió que los recortes de impuestos no financiados de Truss conducirían a una devaluación de la libra esterlina, pánico en el mercado de bonos y preocupación del Fondo Monetario Internacional. Tal vez incluso él se hubiera sorprendido por el ritmo con el que se dio la razón.