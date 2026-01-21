Reglamentan nuevos requisitos para subsidios energéticos: de qué se trata

La reglamentación del nuevo esquema tiene como corte principal a los ingresos (hasta tres Canastas Básicas Totales) y suma un filtro patrimonial sobre los hogares.

El gobierno nacional reglamentó este martes los requisitos para acceder a los subsidios energéticos, que unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas en una única categoría. A través de la Disposición 2/2026, completó el cambio de esquema del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) al denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El trámite será obligatorio para quienes quieran mantener la ayuda estatal. Se hará mediante un formulario digital presentado como declaración jurada y deberá actualizarse con datos clave del hogar: composición familiar, situación económica o tipo de suministro.

La norma publicada este martes en el Boletín Oficial lleva la firma de Antonio Milanese, titular de la subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, que la Secretaría de Energía había puesto a cargo de la reglamentación del SEF, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El SEF fue creado por el Decreto 943 publicado el 31 de diciembre de 2025, que unificó los subsidios nacionales a la electricidad, el gas natural, el gas por redes y el GLP en garrafas. La nueva disposición completa ese esquema al definir quiénes quedarán fuera del sistema de subsidios energéticos, dejando atrás la segmentación por niveles N1, N2 y N3.

Criterios de exclusión

La puerta de entrada al SEF está marcada por los ingresos netos totales inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar tipo 2. Ese tope se ubica alrededor de 3.900.000 pesos, según la última medición del Indec.

También podrán calificar hogares con un integrante que cuente con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

También entra en juego otro criterio. La Disposición 2/2026 incorpora indicadores de capacidad económica que habilitan el rechazo o la exclusión aunque el hogar esté por debajo del umbral de la CBT.

Se indica en la norma que quedarán excluidos: Hogares cuyos integrantes posean al menos un auto de hasta 3 años de antigüedad (no aplica si hay un integrante con CUD); Hogares con tres o más inmuebles en conjunto; Hogares con embarcación de lujo; Hogares con aeronave; Hogares con activos societarios.

La disposición indica que esos bienes en cualquier integrante del grupo familiar puede llevar al rechazo o la pérdida del subsidio, incluso cuando los ingresos declarados encajen en el criterio general de ingresos. Además, aclara que la autoridad de aplicación podrá usar “indicadores de exteriorización patrimonial” y sumar criterios de ubicación geográfica de la vivienda para verificar “la veracidad de la situación patrimonial declarada”.

Control cruzado

Se dejó indicado también que el control sobre la información declarada será riguroso. La disposición establece que los organismos estatales podrán realizar “cruces” para comprobar la veracidad de los ingresos informados y otros aspectos relevantes.

“La ANSES pondrá a disposición la información que permita verificar los ingresos registrados del conjunto de los integrantes del hogar”, advierte la norma.

El acceso será posible gracias a mecanismos oficiales de intercambio de datos que se establecieron entre distintas agencias, como la ANSES, el SINTyS y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Al igual que el anterior esquema, el formulario de inscripción será digital y funcionará como declaración jurada, con datos del titular y de los convivientes e información patrimonial. La norma habilita la revisión y corrección por plataformas como Mi Argentina o el sistema de Trámites a Distancia (TAD). para quienes no puedan hacerlo online, se prevé la alternativa presencial en sedes de Anses.

El nuevo esquema también pone en primer plano la obligación de los distintos organismos públicos y empresas de servicios de remitir sus datos para el control de los subsidios. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la ANSES, la ARCA, el SINTyS y hasta los prestadores privados estarán obligados a colaborar con la Secretaría de Energía. Esta integración terminará cuando empiece a funcionar el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, según aclara el decreto.

Verano diferenciado

Asimismo, la secretaría de Energía publicó el viernes pasado la Resolución 13/26 que ratificó el SEF y fijó bloques de consumo subsidiado con estacionalidad para el caso de la energía eléctrica.

Con base en la norma IRAM 11603 y un criterio de “equidad territorial”, se estableció que el consumo energético durante los meses de verano (diciembre, enero y febrero) no será uniforme en todo el país.En zonas “muy cálidas” del NOA y NEA, el bloque subsidiado sube a 550 kWh mensuales. En zonas “cálidas”, el bloque queda en 370 kWh mensuales. Y en el resto del país, se mantiene el bloque de 300 kWh mensuales.

