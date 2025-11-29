Refuerzan la seguridad en cajeros y bancos durante el pago de haberes

La Policía de Formosa intensificó las acciones preventivas en inmediaciones a las entidades bancarias y cajeros automáticos en todo el territorio provincial, durante los días de pago de haberes a los agentes pasivos y activos de la administración pública provincial y empleados municipales.

Como cada mes, la Policía de Formosa intensificó los operativos preventivos de seguridad, en este caso desde la madrugada del viernes e incluye un amplio dispositivo con patrullajes, presencia de efectivos uniformados y de civil, recorridas motorizadas y vigilancia en puntos estratégicos cercanos a los bancos y lugares electrónicos de pago.

El objetivo es prevenir hechos delictivos y brindar tranquilidad a quienes acuden a cobrar sus haberes.

En el microcentro capitalino, la Comisaría Seccional Primera, el Departamento Informaciones Policiales, Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial y personal de seguridad ciudadana trabajan de manera coordinada.

Acciones similares se replican en el Distrito Cinco, barrios con cajeros automáticos, principales avenidas, plazoletas y zonas comerciales.

El operativo, que se extiende hasta la finalización del pago de haberes, es diagramado y supervisado por el Comando Superior Policial, en el marco de las políticas públicas de seguridad impulsadas por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.

Esta medida preventiva se realiza todos los meses y reafirma el compromiso de la fuerza con la seguridad de los ciudadanos en momentos de alta circulación en entidades financieras.