REFORMA JUDICIAL. “Me parece que esta reforma que pretende el Gobierno viene mal”, dijo Arce

El diputado nacional, Mario Arce en contacto con la AM990 habló acerca del debate legislativo que se llevó adelante en la Cámara de Senadores donde ya hay dictamen y que ya ha pasado a Diputados para su aprobación.

Arce dijo “el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno Nacional viene mal encarado en el sentido de que hay aspectos que son lugar a dudas son inviables y teniendo en cuenta el contexto y las intenciones por las que se pretende avanzar con este”.



“Pienso que la justicia necesita mejorar. Estamos hablando de la Justicia Federal sin lugar a dudas más allá de que todos tenemos reparo en lo que hace la Justicia Provincial, que es otra discusión también, pero en lo que hace a la justicia Federal hacen falta algunas mejoras, pero no en la forma en que lo está queriendo hacer el Gobierno, en donde se hace hincapié en algunos aspectos que lo que generan son sospechas y sensación de impunidad y de absoluta falta de responsabilidad penal ante los eventuales casos de corrupción”, añadió el legislador nacional.



“Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del proyecto de la reforma judicial en aspectos que únicamente se busca reformar o crear nuevos órganos de justicia en el ámbito penal, es decir que solo se reformaría este aspecto y no se reformaría en su conjunto y así tratar de ser una reforma en serio”, manifestó.



“La justicia no solo necesita revisarse en el ámbito penal, si no en todas las materias. Esto por un lado, y por ejemplo en Formosa tenemos dos Juzgados Federales y uno que se creó en la ciudad de Clorinda que ni siquiera se ha avanzado en la constitución y posterior funcionamiento para tratar temáticas que hacen al código federal puntualmente en delitos de narcotráficos y contrabando, trata de personas, entre otras, sabemos que Clorinda es una ciudad sensible en este tipo de delitos y que más interesante que se ponga en funcionamiento este juzgado, es decir queremos proponer la creación de nuevos órganos siendo que hay algunos pendientes”, señaló.



“Me parece que el proyecto de reforma debe ser analizando y de alguna manera llamando a todos los actores, no en la forma que se pretendió”, explicó.



“Hay reformas que se han hecho y han intervenido especialistas para hacerlo, académicos que han elaborado las modificaciones”, contó.



“Me parece que esta reforma que pretende el Gobierno viene mal. Debemos decir que se ha avasallado sin importar lo que piensa la oposición, sin importar lo que piensan algunos juristas que no formaron parte de este proyecto”, se explayó.



“Además tenemos que tener en cuenta lo que ocurrió con la marcha del 17 donde la gente dijo que no se puede avasallar la justicia, ni el sistema judicial de esta manera”, remarcó.

Debate en la Cámara de Diputados

En relación al debate en la Cámara de Diputados expuso “el proyecto debe pasar de la Cámara de Senadores a la de Diputados en donde sabemos que avanzará sin ningún tipo de inconvenientes en cuento al número, y en Diputados veremos donde me parece que la postura si bien aún no se definido la estrategia de cómo se vio a la gente el 17 de agosto y como se viene se viene tratando en el Senado la postura será de absoluto rechazo por parte del bloque de Juntos por el Cambio y en el que también vamos a estar atentos a esas mayorías que si bien no son bloques del Frente de Todos y que generalmente vienen votando con este partido algunas iniciativas y en este caso han señalado, que van a votar en contra, pero hay que ver cómo avanza como se da en la Cámara”.