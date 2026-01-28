Recuerdan que desde el 1° de enero hubo un cambio en el esquema de la vacuna Triple Viral

Los niños que nacieron desde el 1° de julio de 2024 deben recibir la
segunda dosis entre los 15 y 18 meses de edad.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) se recordó a la
población que, desde el inicio del 2026, hubo un cambio importante en
relación al esquema de la vacuna Triple Viral que protege contra el
sarampión, rubéola y paperas, enfermedades que requieren de la
vacunación para mantenerse controladas.
La modificación está vigente desde el 1º de enero y establece que se
adelanta la segunda dosis de la vacuna Triple Viral para los niños nacidos a
partir del 1° de julio de 2024.
“Desde esa fecha, a este grupo de niños se le debe aplicar la segunda dosis
entre los 15 y 18 meses de vida”, reiteró el jefe del Departamento de
Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, el licenciado Julio
Arroyo.
“Con esto, se apunta reducir el período en que los niños quedan expuestos
frente a esas tres enfermedades, mediante la protección que brinda la
vacuna”, detalló el profesional y agregó: “Asimismo, se busca reducir el
riesgo de brotes, asegurando una cobertura de vacunación más oportuna”.
Cabe recordar que el cambio en dicha estrategia de vacunación se
fundamenta en el riesgo existente de reintroducción de estas enfermedades
a la Argentina y en la necesidad de reducir el número de personas que son
más susceptibles a enfermarse, a sufrir complicaciones y cuadros graves, e
incluso a fallecer a causa de estas enfermedades como es el caso de los
niños.
Al respecto, Arroyo mencionó que, “en los últimos años, por ejemplo, el
sarampión ha resurgido a nivel mundial y Argentina no fue ajeno a eso ya
que también fueron confirmados varios casos”, haciendo fuerte hincapié en
remarcar que esta situación “se da en un contexto mundial en donde las
coberturas de vacunación cayeron notablemente”.
Si bien eso “no sucede en Formosa, porque donde las coberturas son muy
buenas gracias al compromiso que mantiene el Gobierno de la provincia de
Formosa con el cuidado de la salud de la población, ese escenario de baja
inmunización, favorece la circulación y la transmisión, no solo del
sarampión sino de muchas otras enfermedades prevenibles por vacunas”,
explicó.
Vacuna segura, gratuita, efectiva y obligatoria
También, remarcó que al igual que todas las vacunas que están incluidas en
el Calendario Nacional de Vacunación en la Argentina, la Triple Viral “es
segura, gratuita, muy efectiva y obligatoria” y apuntó que “para que se
pueda alcanzar su máxima efectividad y lograr una protección completa se
requiere que el esquema esté completo”.
Esquema para los nacidos hasta el 30 de junio de 2024
Seguidamente, Arroyo explicó que, “en el caso de las niñas y los niños que
nacieron hasta el 30 de junio de 2024, deben continuar con el esquema
anterior, es decir que la segunda dosis debe aplicarse a los cinco años, edad
habitual del ingreso escolar”.
Para cerrar, aseveró que las madres y padres tienen un rol primordial en el
control de los carnets de vacunación de sus hijos: “Es importante que
periódicamente la familia revise el carnet y si al niño le falta alguna
vacuna, lo acerque hasta el centro de salud o al hospital que le quede más a
mano para que se apliquen las dosis y puedan tener todos los esquemas
completos y al día”.
“Si tienen alguna duda, pueden acercarse al centro de salud o al hospital
más cercano a consultar con los vacunadores, tanto en la Capital, como en
el interior de la provincia –resaltó-. Los servicios de vacunación están al
servicio de la comunidad, como también el vacunatorio de La Familia,
ubicado en el predio del Hospital Central de Emergencias, sobre la calle
Padre Patiño 1255”.