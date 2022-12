Recomiendan no consumir agua ni peces del Río Bermejo

La aparición de microorganismos similares a algas, tornó a verdeazulado el curso del Bermejo. Estas cianobacterias liberan toxinas en aguas y constituyen una potencial amenaza para la salud ambiental y humana. Ante la presencia de las mismas, el Licenciado Franco del Rosso, Director de Recursos Naturales y Gestión del ministerio de la Producción, en contacto con la AM990 explicó más sobre estas algas tóxicas y realizó una evaluación ambiental.

Del Rosso comenzó explicando que el Río Bermejo “está sufriendo en este momento la peor bajante en 22 años” y que “no se tenía registro de una bajante tan pronunciada como la que tenemos hoy”. Y agregó que esto responde “a fenómenos hidroclimáticos cíclicos que alteran el equilibrio del ecosistema”.

Las cianobacterias son tóxicas y las autoridades advirtieron a la gente que “no se consuma el agua cruda, la potabilizada no tiene problemas porque es apta para el consumo humano”.

Según indicó el experto, el río está bajo, el agua no corre, hace mucho calor y esto genera las condiciones para la proliferación de las bacterias. “Es tóxico para la gente y también para la fauna, por eso vemos mortandad de peces en distintos lugares del río Bermejo”, subrayó.

También recomendó “en este momento no consumir ningún pez del Río Bermejo”, porque es peligroso para la salud humana. “Aunque que el pez esté vivo, de cualquier forma, no está apto para el consumo”, enfatizó.

Por último, explicó que esta situación no se trata de “una irreparable o desastre natural”, sino que se corregirá solo cuando crezca el río. “La condición se da en este periodo de bajante y es bastante insólito”, cerró.