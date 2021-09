RECLAMO. Periodistas llevaron adelante una medida de fuerza pidiendo aumento en los sueldos

La secretaria gremial del Sindicato de Prensa de Formosa (SIPREFOR), Marina Carabajal en contacto con la AM990 habló acerca de los reclamos que se están llevando adelante desde el sector.

Carabajal dijo ‚ÄúEl periodismo es una de las actividades que fue decretada por el DNU presidencial como una actividad esencial, pero no puede existir una actividad esencial con un salario de pobreza, lo que se est√° reclamando desde la Federaci√≥n de Trabajadores de Prensa a nivel nacional es una paritaria justa y que todos los trabajadores de prensa que estamos conveniados en la ley 541/08 no est√© por debajo de lo que cuesta la canasta b√°sica de alimentos y estamos muy lejos de eso lamentablemente‚ÄĚ.

‚ÄúAyer se vivi√≥ una jornada nacional de protesta en muchas redacciones, con asambleas y movilizaciones en varios puntos del pa√≠s‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

Asimismo, se√Īal√≥ ‚Äúen este segundo tramo de lo que tiene que ver con la paritaria para el segundo semestre ADIRA que es la c√°mara empresaria que agrupa a diarios y revistas de todo el pa√≠s una vez m√°s est√° dilatando las negociaciones. No se presentan o bien no presentan ning√ļn tipo de propuesta o bien presentan incrementos que son irrisorios para el trabajador‚ÄĚ.

‚ÄúLo que ofrecen es un 30 por ciento a pagar en cuotas. Cuando hay otros gremios que ya han cerrado en 45 por ciento. Nosotros somos una actividad esencial que no hemos parado en la pandemia y seguimos trabajando. Muchos de nuestros compa√Īeros han cursado la enfermedad y otros han fallecido no solo en Formosa si no que en otras partes del pa√≠s‚ÄĚ, se√Īal√≥.

‚ÄúLo que se est√° pidiendo desde la Federaci√≥n es que ning√ļn trabajador de prensa cobre por debajo de lo que cuesta la canasta b√°sica de alimentos, adem√°s se le pide un bono no remunerativo y una clausula gatillo para que cuando la inflaci√≥n supere el 35por ciento anual se reabra la mesa paritaria. Los sueldos no alcanzan, todo aumenta, tenemos familias‚ÄĚ, cerr√≥.