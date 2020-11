Rechazó una oferta para jugar en el Manchester United y vaticinó el triunfo de Racing ante Celtic: el lazo poco conocido de Sean Connery con el fútbol

El ex James Bond, fallecido el 煤ltimo s谩bado, mantuvo una relaci贸n estrecha con el deporte: fue fisicoculturista, am贸 el golf y se destac贸 como extremo, pero eligi贸 la actuaci贸n: 鈥淓s una de las cosas m谩s inteligentes que he hecho鈥

Sean Connery, el actor m谩s reconocido en el personaje de James Bond, el agente 007 al que represent贸 en siete pel铆culas en los a帽os 60 y principios de los 70, amaba el f煤tbol, era hincha del Rangers escoc茅s y pudo ser jugador profesional del Manchester United.

Nacido un 25 de agosto de 1930 en el contexto de una familia de clase obrera en Edimburgo 鈥搒u madre, Euphamia Mclean, era escocesa y protestante y limpiaba casas, y su padre, Joseph, cat贸lico de ascendencia irlandesa, era camionero y obrero fabril-, falleci贸 el 31 de octubre pasado a los 90 a帽os en su residencia de Nassau, en las Islas Bahamas.

Connery era el hijo mayor del matrimonio (tuvo un hermano, Neil, nacido en 1938) y con su familia tuvo que soportar a帽os de bombardeos nazis y la guerra, la situaci贸n econ贸mica no le permiti贸 terminar la escuela y r谩pidamente tuvo que ingresar en el mundo laboral, ayudado por un f铆sico importante porque a los 12 a帽os ya med铆a 1,80 metro y parec铆a mucho mayor que la edad que realmente ten铆a. Termin贸 alist谩ndose en la marina cuatro a帽os m谩s tarde luego de probar suerte como lechero, obrero fabril, chofer, guardavidas y hasta lustrador de ata煤des.

Adem谩s de su porte f铆sico, a Connery no se le daba nada mal el f煤tbol. Era extremo derecho y le ofrecieron una primera prueba en el East Fife, hoy en las divisiones de ascenso en Escocia, pero acab贸 jugando en otro club del pa铆s, el Bonnyringg Rose Athletic, en el que lleg贸 a destacarse cuando ten铆a ya 23 a帽os.

Fue en ese momento cuando apareci贸 la posibilidad real de ser futbolista profesional en un alto nivel. El legendario entrenador Matt Busby, a cargo de un gran equipo de los a帽os cincuenta (algunos de sus integrantes murieron en un accidente a茅reo en Munich en 1958), se enter贸 de sus condiciones a trav茅s de un ojeador y lleg贸 a ofrecerle 25 libras esterlinas por semana con un contrato, pero Connery lo rechaz贸. 鈥淨uise aceptar porque me encantaba el f煤tbol, pero un futbolista de 茅lite inicia su decadencia con 30 a帽os y yo ten铆a 23. Me quedaba poco tiempo de 茅xito. Al final decid铆 ser actor, algo que pod铆a durar muchos a帽os m谩s y es algo que result贸 ser una de las cosas m谩s inteligentes que he hecho鈥, declar贸 a帽os despu茅s a una publicaci贸n de la Asociaci贸n Escocesa de Futbol Juvenil.

Para llegar a ser actor contribuy贸, por azar, el f铆sicoculturismo, en el que lleg贸 a destacarse por aquel tiempo y que practicaba desde los 18 a帽os. En 1953, cuando recibi贸 la oferta del Manchester United, hab铆a obtenido el tercer puesto en la categor铆a amateur de 鈥淗ombres Altos鈥 del reconocido trofeo 鈥淢r. Universo鈥, que en esa edici贸n gan贸 el estadounidense Bill Pearl, una leyenda de la especialidad. Fue en ese torneo, en el que particip贸 como Tom (su primer nombre, que no sol铆a usar, era Thomas) Connery, que otro competidor, Johnny Isaacs, le sugiri贸 que se presentase para la producci贸n del musical 鈥淪outh Pacific鈥, de mucho 茅xito en Brodway y as铆 fue como consigui贸 el primer papel de su larga y exitosa carrera. En aquella ocasi贸n tambi茅n compiti贸 como levantador de pesas con el apodo de 鈥淏ig Tom鈥.

Muchos a帽os despu茅s, en el momento de su mayor fama tras los 茅xitos como James Bond en pel铆culas como 鈥淥peraci贸n Trueno鈥, 鈥淒edos de Oro鈥, 鈥淓l Sat谩nico Dr No鈥, 鈥淪贸lo se vive dos veces鈥, 鈥淒e Rusia con amor鈥 y 鈥淟os diamantes son eternos鈥, Connery coincidi贸 por azar en el vuelo que llevaba al plantel de Racing a jugar contra el Celtic en Glasgow por el partido de ida de la Copa Intercontinental.

Connery entonces era fan谩tico del Celtic desde muy joven pero sufri贸 un cambio con los a帽os. 鈥淪iempre he apoyado al equipo que mejor jugaba y durante a帽os 茅se fue el Celtic, que fue el primer equipo brit谩nico en ganar una Copa de Campeones de Europa, aunque con los a帽os me hice del Rangers鈥, cont贸 en su autobiograf铆a.

鈥淭ardamos 16, 18 horas, no me acuerdo, pero fue un viaje inolvidable porque en Londres subi贸 Sean Connery, el primer agente 007, que fue nuestro hincha en aquellas tierras porque simpatizaba con los Rangers, la contra del Celtic鈥, record贸 a帽os m谩s tarde el ex jugador Humberto Maschio, quien se sorprendi贸, al igual que los compa帽eros, en las horas previas.

Acaso la confusi贸n del 鈥淏ocha鈥 Maschio sobre la preferencia de Connery por el Celtic est茅 relacionada con lo que sucedi贸 en ese vuelo de Par铆s a Londres con escala en Glasgow, con los jugadores de Racing. Marcelo Izquierdo cuenta en su libro 鈥淭ita, la madre de la Academia鈥, que el 鈥淐hango鈥 Juan Carlos C谩rdenas fue quien advirti贸 la presencia del actor en el avi贸n, se lo coment贸 a su compa帽ero Rub茅n 鈥淧anadero鈥 D铆az, quien con su habitual humor comenz贸 a cargarlo en su car谩cter de escoc茅s, acerca del resultado del partido por la Copa Intercontinental.

Tita Matiussi, encargada de la lavander铆a y de la pensi贸n de las divisiones inferiores, se acerc贸 entonces al asiento de Connery con un gorro de Racing en su cabeza y le balbuce贸 en ingl茅s que 鈥淟a Copa se queda en la Argentina鈥, lo que le caus贸 gracia al legendario James Bond, hasta que se le acerc贸 el entonces arquero Agust铆n Cejas y le cont贸 que lo que suced铆a era que estaba compartiendo vuelo con el equipo argentino. Fue all铆 que Connery dijo 鈥渓a Copa se la llevan ustedes鈥 y con ese ambiente distendido, los jugadores y el director t茅cnico, Juan Jos茅 Pizzuti, comenzaron a sacarse fotos con 茅l.

La dificultad para dialogar con Connery alert贸 a Pizzuti, quien termin贸 de convencerse de que se necesitaba un traductor por lo que en un viaje en tren, a poco de llegar a Glasgow, observ贸 a un hombre leyendo un diario italiano, lo abord贸 y result贸 ser hincha del Milan, equipo derrotado justamente por el Celtic en la final de la Copa de Campeones de Europa en Lisboa (a partir de ese partido es que al club escoc茅s se lo llama 鈥淟os Leones de Lisboa鈥), y termin贸 aceptando la propuesta.

La serie de partidos entre Racing y el Celtic forma parte de la leyenda del f煤tbol argentino. Fue en esa ocasi贸n cuando el entonces Beatle John Lennon dijo que era hincha de la Academia, por jugar contra los escoceses y entre los testigos del partido en Escocia se puede contar al Padre Carlos Mugica, a帽os m谩s tarde asesinado por la Triple A.

Tras la derrota de Racing 1-0 en Hampden Park, se jug贸 la revancha en el Cilindro de Avellaneda, donde los argentinos vencieron 2-1 y tuvieron que desempatar en el estadio Centenario de Montevideo, donde la Academia se impuso por 1-0 con el recordado gol de C谩rdenas, el 4 de noviembre de 1967.

Connery cambi贸 de postura y se hizo del Rangers pero no en 1967, sino muchos a帽os m谩s tarde, cuando desarroll贸 una gran amistad con su presidente, David Murray, y ese cambio de apoyo hacia el rival hist贸rico no fue comprendido por muchos y que hasta le hizo ser v铆ctima, incluso, de insultos y hasta escupitajos mientras camin贸 por las calles de Glasgow, pero como 茅l manifest贸, 鈥淪iempre apoy茅 al equipo que jugaba mejor al f煤tbol. Las afiliaciones religiosas no significan nada para m铆鈥.

Gennaro Gattuso, al enterarse de su muerte, record贸 haber compartido momentos con Connery cuando fue entrenador del Rangers (ahora dirige al Napoli). 鈥淟o vi una sola vez, era miembro de la comisi贸n directiva y era muy cercano al presidente Murray. Hablamos una tarde y 茅l no quer铆a que yo me fuera del club. Lo siento mucho鈥.

Connery nunca se alej贸 del f煤tbol. El reconocido periodista brasile帽o Jos茅 Trajano record贸 en el sitio www.ultrajano.com.br cuando un colega suyo, Sergio D谩ntas, lo encontr贸 en el Centro de Prensa del Mundial de Espa帽a 1982, en la pasarela del Palacio de Congresos y exposiciones que daba a la tribuna del estadio Santiago Bernabeu, en el Paseo de la Castellana, seguramente aprovechando su paso por Madrid; como otra vez, lo encontr贸 茅l mismo, junto a otros colegas del diario Jornal do Brasil en la zona VIP del estadio Saint Dennis a horas del partido inaugural del Mundial de 1998 en Francia, que iba a enfrentar a Brasil (entonces campe贸n mundial) y Escocia.

En 2005 lleg贸 a participar en un 鈥淧artido por la Paz鈥 en el que se enfrentaron un combinado de Israel con otro palestino en el Camp Nou de Barcelona, donde pudo compartir momentos con Ronaldinho y ambos hicieron el saque de honor. El brasile帽o, enterado de su fallecimiento, escribi贸 en su Twitter 鈥淒escanse en paz, Sean Connery鈥.

El legendario 007 tambi茅n fue un entusiasta del golf. En el Sur de Francia pose铆a el Domaine de Terre Blanche desde 1979 y all铆 pens贸 construir un campo de golf de 108 hect谩reas, pero nunca pudo concretar su sue帽o y acab贸 vendiendo el terreno al multimillonario alem谩n Dietmar Hopp veinte a帽os m谩s tarde, en 1999. Otras de sus aficiones fueron el tenis y la F贸rmula Uno.

El Bonnyringg Rose Athletic, el equipo en el que jug贸 por varios a帽os, le dedic贸 un mensaje en las redes sociales: 鈥淯n arco iris aparece sobre New Dundas Park tras el triste anuncio de que quien probablemente fue nuestro futbolista m谩s famoso y uno de los escoceses m谩s emblem谩tico de todos los tiempos. Nos gustar铆a ofrecer nuestro m谩s sentido p茅same a su familia. RIP Sean鈥.

Fuente: https://www.infobae.com/america/deportes/2020/11/03/rechazo-una-oferta-para-jugar-en-el-manchester-united-y-vaticino-el-triunfo-de-racing-ante-celtic-el-lazo-poco-conocido-de-sean-connery-con-el-futbol/