Reanudan las audiencias preliminares por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La actividad judicial comenzó luego de un estricto control policial y permitió el ingreso de medios de comunicación para registrar algunas imágenes.

La audiencia busca allanar el camino de cara al juicio por jurados, y se aguarda la presentación de pruebas por parte del equipo fiscal especial.

La previa del inicio de la audiencia tuvo como condimento un cruce entre la defensora de César Sena, principal imputado, Gabriela Tomljenovic, y la jueza Dolly Fernández.

Tomljenovic sostiene que la jueza le hizo una amenaza encubierta al no aceptar su pedido de ausencia por un viaje familiar programado entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2025. La jueza invocó el artículo 131 del Código Penal para denegar el pedido.

La audiencia continúa en curso, y se espera que se presenten pruebas y argumentos por parte de la fiscalía y la defensa. El caso sigue generando gran expectativa en la sociedad chaqueña.