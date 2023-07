Realizan importante campaña de prevención de la hepatitis

El ingeniero Julio Arroyo, quien es jefe de departamento de inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, en contacto con la AM990, se refirió a la actualidad mundial y local de la hepatitis, al conmemorarse el día internacional de la hepatitis.

El 28 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. Propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la jornada le rinde homenaje al doctor Baruch Blumberg, quien nació un día como este, pero de 1925 y fue el encargado de descubrir el virus de la Hepatitis B y desarrollar la vacuna para combatirla. Desde entonces, quedó bien en claro que el objetivo sería el de concientizar acerca de esta enfermedad y el de impulsar toda iniciativa que sirva para combatirla.

Las hepatitis virales son todas prevenibles y son de 5 tipos. La hepatitis tipo A, hasta el año 2006 se transmitía masivamente a través del consumo de alimentos o agua contaminados. Antes de la vacuna los casos podían ser graves e incluso fulminantes, causando la muerte de niños. Luego de incluir la vacuna al calendario, no existen casos en la provincia.

Sobre la hepatitis B, remarcó que esta semana y la próxima se estarán realizando aplicaciones de vacunas en distintos lugares de la ciudad como ser plazas, comisarias, escuelas y sucursales de bancos a vacunar a los adultos con 3 dosis. Es una vacuna que puede ser aplicada a personas de cualquier edad incluso embarazadas.

También se llama a concientizar a que todos aquellos que no tengan las dosis completas de la vacuna contra la hepatitis B se acerque a completarla. La segunda dosis se coloca al mes de la primera y la tercera a los 6 de la primera dosis.

Este tipo de hepatitis, se transmite a través de los fluidos corporales, especialmente la sangre, o por encuentros sexuales no protegidos.

Igual a la hepatitis C, quienes la contraigan pueden cursar la enfermedad con latencia por años sin presentar síntomas, causando cirrosis del hígado, es decir una disfunción total del órgano o cáncer de hígado. Para este tipo de virus no hay aun vacunas que lo prevengan sin embargo hay tratamiento.

Por otro lado, cabe resaltar que la fiebre, la fatiga, la pérdida del apetito y las náuseas o vómitos son algunos de los principales síntomas, pero que también se pueden presentar otros como la orina de color oscuro, dolores abdominales y/o en las articulaciones e ictericia.

Las vacunas no tienen contraindicación.