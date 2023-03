Realizan actividades por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983. Dos años después, el 9 de abril de 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las directrices de la ONU para la protección de los consumidores.

En ese marco, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de Formosa realizará una serie de actividades para evocar la fecha.

Las tareas de promoción iniciarán con la ubicación de stands informativos en diversos puntos de la ciudad, en los que se brindará asesoramiento legal.

Estos estarán situados en Avenida 25 de Mayo y Belgrano; España y Mitre; Avenida Italia y Sargento Cabral; en el barrio Simón Bolívar; Avenida Pantaleón Gómez y Fotheringham; Rivadavia y España; desde las 8 hasta las 13 horas y de 17 a 19.30 horas.

Además, se presentará el nuevo código “QR”, que tendrá como función principal brindar acceso a los consumidores o usuarios a despejar dudas, realizar reclamos y mantenerse informados de las actividades del organismo, mediante una línea de WhatsApp, para ello se brindarán las instrucciones de uso a los ciudadanos que así lo deseen.

Del mismo modo, se presentará oficialmente la plataforma web del Programa Soberanía Alimentaria Formoseña desarrollada por egresados de la Tecnicatura Superior en Desarrollo Software multiplataforma 2022, que habían realizado el proyecto como parte del trabajo final de la carrera y que actualmente mediante un convenio de pasantías podrán llevarlo a la práctica.

A su vez, en Soberanía Alimentaria Formoseña, en las jornadas de los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de la presente semana se dispondrán de promociones especiales con descuentos incluso por debajo de los actuales sobre una amplia variedad de productos como, por ejemplo, el rubro cárnico, lácteos y se comercializarán “bolsones solidarios”.

Asimismo, desde el viernes 17, equipos de fiscalizadores y abogados conciliadores comenzarán las visitas en localidades del interior, que inicialmente tendrán lugar en Pirané, para realizar capacitaciones a los agentes responsables de realizar los procedimientos de audiencias, como así también a quienes realizan las fiscalizaciones diarias de los comercios, al mismo tiempo que se inspeccionarán locales de la zona.

Al respecto, en declaraciones recogidas por AGENFOR, el subsecretario Edgar Pérez indicó: “Se apunta a promocionar y fortalecer las políticas públicas dentro del Estado, en el caso de Formosa desde la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, que fue creada en el año 2005 por el gobernador Gildo Insfrán y a partir de ahí se intensificaron las tareas”

“Siempre teniendo como herramienta la Ley de Defensa al Consumidor, se plantean diferentes estrategias para garantizar estos derechos -enfatizó el funcionario-. Uno de ellos es el acceso a los alimentos, pero también poder brindar a la comunidad como un organismo de Estado herramientas para asegurar estos derechos”.

Consultado sobre los controles que se materializan desde la esfera oficial, evaluó que “siempre es positiva la presencia del Estado porque cambia algunas conductas que necesitamos modificar, fundamentalmente en la comercialización de alimentos, que es un tema tan sensible, ya que si un alimento está en mal estado daña a la salud y además al bolsillo porque estamos gastando dinero en algo que no está apto para el consumo”.

“Toda esa tarea dio sus resultados y muestra una realidad distinta a la que quizás teníamos en la pre-pandemia”, apreció, acentuando que “fue muy intenso el trabajo y continúa siéndolo, por cuanto se siguen encontrando algunas irregularidades de ese tipo y también en el hecho de pagar el precio que corresponde exhibido en la góndola como en la línea de cajas”.

Para finalizar, puso de resalto el tener “políticas públicas que son llevadas adelante por Gobiernos nacionales y populares”, que les otorgan un importante rol a los organismos de control para garantizar derechos.

“Desde fortalecer y constituir organismos para que hagan esta tarea, hasta la presencia del Estado con el impulso a políticas para acceder a bienes básicos de consumo y servicios, con el derecho a elegir y a pagar un precio justo y razonable por las prestaciones”, robusteció, contraponiendo que “cuando tenemos Gobiernos de corte liberal, pasa todo lo contrario: el Estado se retira y deja que el mercado regule, se dolariza la economía y no se controlan los precios, disolviéndose las instituciones”.

“Toda esa ‘fiesta’ que promueve cierto sector de la política, que hoy es tan crítico con las medidas del Gobierno nacional y provincial, daña directamente el bolsillo de los asalariados; es más, nunca lo tuvieron en cuenta porque dolarizaron las tarifas, llevándolas a incrementarse al 3000%, o promoviendo medidas ante la Justicia para que la Corte Suprema suprima derechos dados por ley a los consumidores o usuarios de telecomunicaciones o Internet”, cerró.