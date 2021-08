REACTIVACIÓN. Tras más de un año, arribó el primer vuelo a la provincia

El jefe de operaciones de la Administraci贸n Nacional de Aviaci贸n Civil (ANAC) en el Aeropuerto Internacional Formosa, Ricardo Oviedo en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la vuelta de los vuelos a la provincia.

Oviedo dijo 鈥渁yer, 17 de agosto despu茅s de 15 meses sin actividad tuvimos el primer vuelo. Sacando conclusiones en lo general en lo operativo y aeron谩utico no hubo ning煤n inconveniente鈥.

鈥淓stuvimos a la altura de recibir a tantos pasajeros, sin dudas hay muchas cosas que mejorar, pero lo iremos mejorando con el transcurso de los d铆as. Esto es nuevo para todos. Estamos abocados a que todo se puedan dar de la mejor manera鈥, a帽adi贸.

En cuanto a los protocolos establecidos explic贸 鈥渆n el aeropuerto los pasajeros deber谩n realizar los tr谩mites administrativos previstos en el protocolo sanitario provincial como estaba establecido desde el inicio de la pandemia. El protocolo sanitario exige que cualquier pasajero que transporte en l铆nea a茅rea se aboque y comprometa a cumplir los protocolos sanitarios provinciales del lugar en el que se traslade鈥.

鈥淓l protocolo indica que tiene que estar dos horas antes en Aeroparque (Buenos Aires), es con este el 煤nico lugar con el que tenemos conexi贸n a nivel pa铆s. Hay que respetar el distanciamiento y tambi茅n el lugar dentro de la aeronave de manera tal que el pasajero no puede cambiar como en otras oportunidades el lugar y ya una vez en Formosa que no tiene contacto el pasaje que desciende hasta que no se tenga el resultado del hisopado preventivo que determina el protocolo de la provincia鈥, continu贸.

Vale indicar que habr谩 dos servicios que despegar谩n desde Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional El Puc煤.