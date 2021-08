REACTIVACIÓN DE VUELOS. “Hemos recibido la noticia con gran satisfacción, dijo Romeo

La gerente de la empresa Turismo de Castro, Graciela Romeo en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la reanudaci贸n de vuelos hasta la provincia.

Romeo 鈥渆s una excelente noticia, esta es una de las maneras de comunicarse con el resto del pa铆s que ya estaba funcionando en todas las provincias. Hemos recibido con mucha satisfacci贸n鈥.

鈥淓n el resto de las provincias ya estaba la conectividad y si bien no explotaba el sector o no hab铆a una cantidad de turismo relevante estaban dadas las posibilidades de estar conectados. Al formose帽o se le hac铆a muy dif铆cil ir hasta Resistencia o Corrientes para tomar un avi贸n o bien aquellos que quieran venir, lo podr谩n hacer con mayor asiduidad, cambia el movimiento鈥, a帽adi贸.

鈥淔ormosa ahora conectada al resto del pa铆s, no era que antes no lo este, pero el hecho de ir a Resistencia o Corrientes y genere un gasto extra al viajante鈥, sigui贸.

En relaci贸n a si se pueden realizar viajes grupales, Romeo asegur贸 que a煤n no hay permiso para realizar viajes grupales y que algunas empresas lo est谩n realizando solo con un aforo del 50% en el bus. 鈥渉ay algunas compa帽铆as que est谩n empezando a incorporar los viajes de esta manera, pero los costos son muy altos para los due帽os de las empresas de buses porque no pueden tener la cantidad de pasajeros que entran en el bus completo鈥.