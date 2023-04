Ramón Dupuy: “La ideología de género mató a Lucio”

La “Ley Lucio” ya fue aprobada en el Senado y servirá para que los docentes y médicos puedan denunciar casos de maltrato infantil. Por este motivo la AM990 se puso en contacto con Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, para referirse al respecto.

Primeramente, aclaró que la ley se aprobó por unanimidad, no hubo abstenciones ni votos en contra. Y agregó que lo vivieron con mucha ansiedad y sensaciones totalmente encontradas, porque se aprobó una ley “que los argentinos pedían a gritos y que intentara que no haya otros Lucios”.

“Hoy por hoy, con esta ley, no van a tener la excusa o el pretexto al ver un niño vulnerado en sus derechos, la ley cuidará a los chicos y capacitará a todos los agentes del Estado que tengan que ver con la niñez para saber cómo actuar ante estos casos aberrantes que pasan en el país”, explicó.

“A Lucio lo torturaron durante un año completo, y la gente hizo la vista al costado; hoy con el dolor de haber perdido a mi nieto vamos a poder salvar a muchos niños porque no van a tener miedo como tuvieron con Lucio”, continuó.

Por otro lado, enfatizó que para este tipo de casos se necesita además “humanidad empatía y sentido común”. “La ideología de género es lo que mató a Lucio, el odio al género opuesto. Se llama a las asesinas de lucio, feminazis, que no tiene nada que ver con la perspectiva de género, y en esa confusión, matan a lucio por el simple hecho de ser hombre”, agregó el señor Dupuy.

Tambien, planteó que “la jueza a cargo del caso de tenencia de Lucio sería la tercera asesina del niño”, ya que fue quien dijo que la madre es la madre y no estaría mejor con la madre, “pero nunca realizó los controles pertinentes, como socio-ambientales, económicos y forzó a su hijo, quien tenía la custodia de Lucio a hacer una revocación de tenencia sin preguntar nada”.

Al cierre dijo que es importante tambien que se le pregunte al niño con quien quiere estar que no prime lo económico o lo psicológico. “Es un todo que hay que analizar, y por supuesto en perspectiva de género”, finalizó.

El proyecto, inspirado en la trágica muerte del nene de 5 años, establece tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”: capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez, reserva de identidad y campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.