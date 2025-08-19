Racing se juega todo ante Peñarol para dar vuelta la serie en el Cilindro

En Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final, la Academia intentará cortar la racha de tres caídas en el Cilindro y remontar la derrota en la ida para avanzar a cuartos. Se miden desde las 21:30.

Racing y Peñarol se enfrentarán esta noche desde las 21.30 en el Estadio Presidente Perón, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras la derrota 1-0 en Montevideo, el equipo de Gustavo Costas deberá salir a buscar la remontada para seguir en carrera. El ganador del cruce se medirá en la próxima instancia ante el vencedor de la serie entre Fortaleza y Vélez.

Cómo llegan los equipos

La Academia llega golpeada: viene de perder 1-0 ante Tigre en el Clausura y acumula tres derrotas consecutivas como local, igualando así el peor arranque de su historia en el Cilindro. A pesar de la mala racha, Racing confía en dar vuelta la serie frente a su gente y recuperar la memoria futbolística.

Por su parte, Peñarol también llega de capa caída: el fin de semana perdió 2-1 ante Boston River, que le cortó un invicto de seis partidos. Además, el Carbonero no podrá contar con su goleador y figura, Leonardo Fernández, lesionado en la ida por una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa.

DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera.

DT: Diego Aguirre.