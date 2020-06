Quince minutos en silencio y solo un pedido: qué hizo Carlos Bilardo en el entretiempo de Argentina-Brasil de Italia 90

Oscar Ruggeri contó la intimidad del inolvidable clásico del que hoy se cumplen 30 años.

Se cumplen hoy 30 años de uno de los partidos más emocionantes de la Selección en Mundiales, el clásico con Brasil en Italia 1990, y Oscar Ruggeri recordó la reacción de Carlos Bilardo en el entretiempo, lo que aseguró que fue un golpe maestro por parte del DT que impactó en la psicología de los jugadores luego de verse apabullados en los 45 minutos iniciales por el Scratch.

“En el entretiempo estábamos todos calladitos, nos sentamos, estábamos todos muertos y dentro de todo habíamos zafado porque no nos habían hecho goles”, destacó el Cabezón.

Luego continuó: “Tocaron el silbato para salir al segundo tiempo y Bilado no había hablado. Normalmente te dejaba cinco minutos para que te aflojes y después te hablaba pero ese día no dijo nada y entonces nos fuimos para la cancha. Dijimos ‘listo, no habló, no hizo cambios, vamos entonces’, pero en el túnel nos dice: ‘¡Perdón, me olvidé! Si se la siguen dando a los de amarillo vamos a perder'”, recordó con gracia.

Ruggeri interpretó así una de las grandes historias de ese Mundial y reconoció que el desempeño del equipo había sido de tan escaso nivel en el primer tiempo que “tenía razón, no nos podía decir nada porque fuimos un desastre en general… ¿Qué iba a decir?”, aunque destacó que en la segunda mitad el desempeño fue mejor, acaso por aquel llamado de atención de Bilardo:” Fue más parejo, no nos llegaron tanto”, apuntó en Fox Sports.

El exdefensor, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de la Selección Argentina, dijo además que “sacando las finales, ese partido con Brasil fue más importante incluso que la semifinal de ese certamen con Italia porque era nuestro clásico, porque era el candidato de ese Mundial y por lo que significaba para todos”.

Por último, puso sal sobre la herida de los brasileños: “Después del partido yo di una especie de vuelta olímpica y lo que lloraban en esa tribuna fue una de las satisfacciones mas grandes en mi vida”, reconoció.