QUEMA DE PASTIZALES. Piden que se de aviso a la Policía cuando alguien quema

subsecretario de Recursos Naturales y Ecología de la provincia, doctor Hugo Bay en contacto con la AM990 habló acerca de la quema indiscriminada de pastizales que se está dando en nuestra provincia y pidió que se de aviso a la policía cuando se vea que alguien está por cometer este tipo de acto.

Consultado acerca de la sequía por la que se está atravesando, el funcionario señaló “son etapas que suelen darse así como hay etapas de muchas precipitaciones hay otras que se caracterizan por ser épocas secas, acá se da la particularidad según lo expresaron los especialistas de que si bien todavía estamos en el verano en nuestra región enero suele ser un mes con pocas precipitaciones, pero ya en los meses de febrero y marzo comienzan a caen lluvias mas grandes que van en aumento hasta el mes de abril”.



” El tema es que febrero fue muy escaso en lluvias, en cuanto a volúmenes de lluvias, con el calor persistente en verano hizo que se sequen mucho los ambientes y eso es lo que se ve en los ambientes rurales con este verano que según dicen los especialistas es el mas seco de los últimos 60 años, algunos lo atribuyen directamente al tema del calentamiento global, esto que se vayan dando estos eventos que son cada vez mas extremos y hacen que las épocas secas que se dan durante el año sean mas secas y las húmedas mas húmedas”, agregó.

“Asimismo hay que decir que estas condiciones hacen que las quemazones sean de volúmenes muy grandes, pero esto no se da solo en la zona rural si no que también ya lo estamos sintiendo en la zona urbana donde el vecino aprovecha para quemar pastos o basura y eso es lo que hace que la humareda quede estacionada con las consecuencias dañinas no solo en la flora y fauna si no también para la seguridad de las personas y la calidad de vida de las mismas”, explicó.

“Debemos decir que estas quemazones están prohibidas, no solo en lo urbano si no que también en el ámbito rural donde el código rural advierte que ser motivo de denuncias por parte de aquellas personas que saben que están provocando un incendio en el ámbito rural, se debe dar aviso y denunciar a quienes lo han hecho”, se explayó.

“En el ámbito urbano la Municipalidad es el organismo encargado de controlar esto y aplicar la pena para aquello que practique esta, las mismas están implícitas en una serie de ordenanzas y son faltas contravencionales o penales. Hay que hacer la denuncia en la policía ni bien se sepa esto”.