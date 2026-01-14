Quedó operativa la nueva terminal del Aeropuerto Internacional “El Pucú”

En una jornada histórica para la conectividad de la provincia, este

miércoles 14 comenzó a funcionar la Nueva Terminal de Pasajeros del

Aeropuerto “El Pucú”. La puesta en marcha de esta primera etapa cumple

con el compromiso asumido por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán,

el 27 de abril de 2023, cuando anunció la modernización integral del

complejo.

Dentro de las innovaciones edilicias, el aeropuerto ahora dispone de

embarque mediante pasarela telescópica, nuevos puestos de atención al

viajero y automatización en el tratamiento de equipajes.

El vicegobernador Eber Solís encabezó una recorrida por las instalaciones

y destacó que la obra posiciona a la provincia a nivel internacional,

potenciando el turismo y el comercio regional.

En declaraciones recogidas por AGENFOR expresó su satisfacción por

“los estándares alcanzados” y detalló que “nos mostraron cómo funciona la

seguridad y la comodidad de los pasajeros, tanto para los que llegan como

para los que parten de aquí”.

Asimismo subrayó que el diseño y la tecnología aplicada responden a las

exigencias actuales del transporte aéreo, resaltando que

“fundamentalmente, se busca la seguridad, tranquilidad y comodidad para

que puedan disfrutar de este nuevo espacio”.

Solís resaltó que “este nuevo aeropuerto es internacional y si Dios permite

después de que se culminen las diferentes etapas, también se va a poder

ampliar la capacidad de vuelos”.

Además, destacó el rol estratégico de Formosa en el mapa regional,

indicando que la obra “significa un punto de partida y llegada a distintos

destinos de la región, con un aeropuerto al nivel de lo que es la provincia

para el turismo, el comercio regional y el internacional”, afirmó.

Y enfatizó al concluir que “aquí vienen muchos ciudadanos de la hermana

República del Paraguay a tomar sus vuelos, a visitar Formosa o a realizar

emprendimientos y entonces, esto pone a la provincia a la altura de todo lo

que se está llevando adelante en este Modelo Formoseño”.