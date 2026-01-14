Quedó operativa la nueva terminal del Aeropuerto Internacional “El Pucú”

En una jornada histórica para la conectividad de la provincia, este
miércoles 14 comenzó a funcionar la Nueva Terminal de Pasajeros del
Aeropuerto “El Pucú”. La puesta en marcha de esta primera etapa cumple
con el compromiso asumido por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán,
el 27 de abril de 2023, cuando anunció la modernización integral del
complejo.
Dentro de las innovaciones edilicias, el aeropuerto ahora dispone de
embarque mediante pasarela telescópica, nuevos puestos de atención al
viajero y automatización en el tratamiento de equipajes.
El vicegobernador Eber Solís encabezó una recorrida por las instalaciones
y destacó que la obra posiciona a la provincia a nivel internacional,
potenciando el turismo y el comercio regional.
En declaraciones recogidas por AGENFOR expresó su satisfacción por
“los estándares alcanzados” y detalló que “nos mostraron cómo funciona la
seguridad y la comodidad de los pasajeros, tanto para los que llegan como
para los que parten de aquí”.
Asimismo subrayó que el diseño y la tecnología aplicada responden a las
exigencias actuales del transporte aéreo, resaltando que
“fundamentalmente, se busca la seguridad, tranquilidad y comodidad para
que puedan disfrutar de este nuevo espacio”.
Solís resaltó que “este nuevo aeropuerto es internacional y si Dios permite
después de que se culminen las diferentes etapas, también se va a poder
ampliar la capacidad de vuelos”.
Además, destacó el rol estratégico de Formosa en el mapa regional,
indicando que la obra “significa un punto de partida y llegada a distintos
destinos de la región, con un aeropuerto al nivel de lo que es la provincia
para el turismo, el comercio regional y el internacional”, afirmó.
Y enfatizó al concluir que “aquí vienen muchos ciudadanos de la hermana
República del Paraguay a tomar sus vuelos, a visitar Formosa o a realizar
emprendimientos y entonces, esto pone a la provincia a la altura de todo lo
que se está llevando adelante en este Modelo Formoseño”.