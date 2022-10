Quedó firme la sentencia de 10 años de prisión a Diego Ramoa

En las últimas horas, se dio a conocer un nuevo fallo en el que se confirma que queda firme la condena otorgada en diciembre del año pasado a Diego Ramoa. Habían presentado un Recurso de Casación, pero fue rechazado. En contacto con la AM990, Horacio Puyó, padre de Sofía, dio cuenta de sus sensaciones luego de este nuevo fallo judicial.

“Nosotros elegimos el camino de la justicia, los abogados hicieron un trabajo tremendo e impecable”, dijo y remarcó que: “aunque la perdida es irreparable y el daño es enorme, nadie está perdido para perder un hijo y menos de una forma tan absurda”.

Diego Ramoa había sido condenado a 10 años de prisión por la muerte de Sofía Puyó, quien iba en el vehículo junto a él en el momento del accidente en avenida González Lelong y Fortín Yunká en marzo del 2019, lo que le provocó la muerte al instante a la joven estudiante.

“Estoy conforme con la confirmación de la sentencia, mi abogado me decía que la conclusión a la que llegó el tribunal era muy difícil que la pudieran dar vuelta y por esto ratificaron la sentencia”, advirtió Puyó quien destacó que: “El argumento de toda apelación es pedir la conmutación, el indulto o la no condena, pero como defensor hay que argumentar el por qué pero no tuvieron argumentos para defenderlo”.

Cabe recordar que Ramoa se encuentra alojado en un pabellón común de la alcaidía ubicada en el barrio San Antonio. “El siempre se mostró muy provocador, incluso después de la muerte de Sofía; no mostró empatía y eso lo dijo la propia psicóloga forense”, expuso el papá de Sofía.

Finalizó diciendo que además, otro diagnóstico que recibió fue “narcisista, perverso y sádico”. “Esa es su estructura mental y nunca pidió disculpas ni mostró arrepentimiento; este es un fenómeno bastante jodido, no hay forma ni tratamiento de mejorarlo porque tiene sus propias reglas y eso la llevó a la muerte a Sofía”, cerró.