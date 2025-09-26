Qué se sabe de la salud de Thiago Medina y porqué se suspendió la reunión en su nombre

El joven lleva dos semanas internado en la Unidad de Terapia Intensiva y la organizadora del encuentro desmintió que se haya reorganizado para mañana.

El ex participante de Gran Hermano y padre de gemelas de un año y medio, Thiago Medina, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace dos semanas y, esta mañana, se canceló una vigilia de oraciones que se había organizado en su nombre.

El último parte médico compartido por la ex pareja del joven, Daniela Celis, indica que continúa estable, con antibióticos y curaciones por las cirugías, sin embargo, de manera paralela se había convocado a reunión de fieles para orar por la salud Medina, citación que fue cancelada.

No obstante, según los medios presentes en la puerta del hospital de Moreno en donde se encuentra internado, mujeres de edad avanzada se acercaron allí para brindar sus oraciones, estampitas y rosarios.

Por su parte, Ana y Débora Barolín, las organizadoras del encuentro, desmintieron que se haya postergado para mañana 27 de septiembre, sino que tendrá lugar un próximo sábado sin fecha definida aún, con comunicación a través de las redes sociales.

“Hicimos todo lo posible para que esta convocatoria se llevara a cabo, pero debido a las demoras y cancelaciones en el transporte, muchas personas nos avisaron que no iban a poder viajar. Queremos que sepan que nuestra intención sigue siendo la mism”, habían indicado anoche.

Esta mañana, Ana volvió a publicar al respecto en sus redes sociales y apuntó: “Quería avisar que nunca dije que -el encuentro- se hacía mañana. Seguramente para la semana que viene un sábado, porque la mayoría puede. Lo aclaro porque en la tele están diciendo que va a ser mañana, y nunca dijimos eso”.