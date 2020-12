Que los que me estigmatizaron hagan un mea culpa: habló el viajero que llegó de Londres

Leo Rowies, el ciudadano chaque帽o que lleg贸 de Londres este mes, habl贸 por primera vez y en un fuerte descargo pidi贸 a quienes lo estigmatizaron por haber estado donde se detect贸 una nueva cepa del coronavirus, “hagan un mea culpa”.

“Espero que todos los que comentaron negativamente o me criticaron y estigmatizaron sin conocerme hagan un mea culpa y cumplan su parte como ciudadanos en estas fiestas“, dijo el viajero en su cuenta personal de Facebook, donde escribi贸 un pormenorizado relato de su itinerario y el cumplimiento de estrictas medidas de prevenci贸n a lo largo del periplo.

Rowies, quien ahora cumple aislamiento en su residencia familiar de la localidad de La Leonesa, al igual que su pareja ha dado negativo en sus test de covid-19, aunque permanece en cumplimiento del encierro preventivo.

A trav茅s de su cuenta en Facebook el viajero que reside en Dublin, Irlanda,聽detall贸 que se realiz贸 tests que sucesivamente le han arrojado resultados negativo y que una aerol铆nea le proporcion贸 un barbijo que no se pudo sacar a lo largo del viaje intercontinental.

Y asimismo, que al llegar al Chaco luego de aterrizar en Ezeiza, fue inmediatamente abordado por las autoridades sanitarias que lo trasladaron bajo protocolo a un hotel en el que s铆 hay pacientes cursando la enfermedad.

“Sinceramente fueron muchos los momentos de angustia, incertidumbre y miedo que nos hicieron pasar. Tuvimos que ponernos muy paranoicos y limpiar cada detalle de la habitaci贸n, prestar atenci贸n a cada lugar donde los enfermeros caminaban o cosas que tocaban y tambi茅n limpiar las bandejas de comida y utensilios de pl谩stico que nos dejaban en el pasillo”, relat贸.

A continuaci贸n el relato completo:

Hola a todos, s贸lo quer铆a deciles a mis amigos, conocidos y a la sociedad en general que desde varios d铆as antes de mi viaje desde Dubl铆n (lugar donde resido desde hace poco m谩s de 5 a帽os) vengo siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones y protocolos establecidos internacionalmente para poder trasladarme hasta mi Chaco natal y pasar las fiestas, mi cumplea帽os y a帽o nuevo en familia rodeado de mis seres m谩s queridos, como cualquier otra persona com煤n y corriente de este planeta quisiera hacerlo.

El s谩bado 19/12 por la siesta, 30 horas antes de mi viaje, me realic茅 un PCR el cu谩l fue negativo y me posibilit贸 embarcar en el vuelo de Dubl铆n a Londres, ya que la aerol铆nea Brisith Airways lo hace obligatorio para poder volar con ellos. Est谩 de m谩s decir que el uso del barbijo es tambi茅n de car谩cter obligatorio ya desde antes de ingresar a cualquier aeropuerto y durante las horas de viaje en el avi贸n.

Luego de un vuelo corto de Dubl铆n a Londres estuve unas 2 horas en tr谩nsito en dicho aeropuerto (Heathrow Airport) para as铆 embarcar en este 鈥渦ltimo鈥 vuelo de British Airways realizado desde esa ubicaci贸n y hacia Buenos Aires (Aeropuerto Internacional de Ezeiza).

En Ezeiza nos retuvieron varias horas y separaron los pasajeros seg煤n su destino final (vuelo de conexi贸n a otra provincia o pa铆s, CABA, Capital Federal, etc.) y al constatar que yo ten铆a todo en regla me dejaron seguir mi camino, no antes de tomarme la temperatura y proveerme con un Barbijo N95 que me pidieron que no me lo quitara hasta llegar a mi destino final.

Mis papeles presentados fueron: Declaraci贸n Jurada Electr贸nica para el Ingreso al Territorio Nacional con certificado de PCR Negativo Adjunto, Permiso de Regreso a Casa por v铆a a茅rea con Aerol铆neas Argentinas y pasajes de avi贸n hacia Resistencia con dicha aerol铆nea.

Al aterrizar en Resistencia me tomaron la temperatura nuevamente, luego recog铆 mi equipaje y me dirig铆 al estacionamiento del aeropuerto. All铆 me esperaba un veh铆culo particular que mis padres hab铆an trasladado para que yo pueda moverme por mi cuenta sin tener que tener contacto con nadie m谩s, excepto mi pareja quien reside en Resistencia, hasta poder realizarme un nuevo PCR a la ma帽ana (martes 22/12) en Laboratorios G眉emes. Para finalmente poder viajar hasta mi pueblo natal de La Leonesa, presentar mi 2do PCR Negativo al cord贸n sanitario y pasar las fiestas en familia y habiendo hecho todo correctamente sin poner en riesgo a mis padres ni ninguna otra persona 鈥 al menos ese era mi plan original.

Lo que sucedi贸 fue que poco tiempo luego de haber llegado al domicilio de mi pareja se comunicaron conmigo dici茅ndome que deb铆a realizar aislamiento social, preventivo y obligatorio en el Hotel Amerian, a lo que acced铆 sin problemas ya que era un protocolo establecido por la Ley. A los pocos minutos llegaron el COE y un equipo especial COVID para tomarnos nuestros datos y proseguir a escoltarnos hasta dicho hotel.

Desde ese momento comenc茅 a recibir el apoyo del Intendente de mi pueblo, La Leonesa, Jos茅 Carbajal y su esposa Diputada Provincial Lela Insaurralde.

En el hotel en todo momento nos trataron muy bien, tanto como el cuerpo de polic铆a, doctores, enfermeros y, por 煤ltimo, pero no menos importante, la Dra Sof铆a Dimitroff Petcoff – Subsecretar铆a de atenci贸n y acceso a la salud de la provincia del Chaco, quien siempre estuvo del otro lado del tel茅fono para lo que hubiera necesitado.

En este punto quisiera hacer un descargo junto con mi pareja, ya que yo en ning煤n momento fui un “paciente” ni hab铆a alguna raz贸n m茅dica para considerarme como una amenaza, considerando todo lo mencionado anteriormente, s贸lo que tuve la mala suerte de estar en este vuelo cuando lo de Inglaterra fue noticia mundial. Llegaron y seguramente llegar谩n m谩s repatriados a diferentes puntos del pa铆s para las fiestas, pero lo doy por hecho que no van a ser noticia.

Volviendo a lo que quer铆a expresar del protocolo preventivo al que nos sometieron, de todas maneras, fuimos aislados por varios d铆as en una habitaci贸n donde previamente hubo alguien con COVID positivo, ten铆amos gente contagiada en las habitaciones adyacentes y los mismos enfermeros que iban a tomarles los signos vitales a los enfermos, luego ven铆an a nuestra habitaci贸n a hacer lo mismo con nosotros.

Sinceramente fueron muchos los momentos de angustia, incertidumbre y miedo que nos hicieron pasar. Tuvimos que ponernos muy paranoicos y limpiar cada detalle de la habitaci贸n, prestar atenci贸n a cada lugar donde los enfermeros caminaban o cosas que tocaban y tambi茅n limpiar las bandejas de comida y utensilios de pl谩stico que nos dejaban en el pasillo para alimentarnos durante la estad铆a. Est谩 de m谩s decir que no pod铆amos dejar la habitaci贸n en ning煤n momento.

Cuando se cumpli贸 el plazo de incubaci贸n requerido desde que dej茅 el avi贸n de British en Ezeiza, me realizaron un nuevo PCR y al dar negativo nuevamente ped铆 por favor que nos dejaran seguir el aislamiento estricto en el domicilio de mis padres en La Leonesa ya que no hab铆a ninguna raz贸n m茅dica para mantenernos all铆 un minuto m谩s.

De nuevo debo agradecer de coraz贸n a Jos茅 y Lela Insaurralde por haber hecho esto posible y ya poder estar tranquilos en mi casa con mi familia y mi novia, aunque todav铆a aislados hasta el pr贸ximo Lunes 28/12 cuando nos volver谩n a testear para corroborar que seguimos sanos y en un estado de salud 贸ptimos.https://cb966bb0404b874beede42b7d1072165.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html?n=0

Espero que estas l铆neas les hayan tra铆do un poco de tranquilidad y confianza en relaci贸n a esta nueva cepa de SARS-CoV-2 ya que yo segu铆 todos los protocolos y recaudos establecidos internacionalmente, as铆 como tambi茅n el accionar de las diferentes partes del gobierno involucradas.

Yo le puse el pecho a esta situaci贸n y me la banqu茅 a煤n despu茅s de haber estado muy cansado y estresado luego de 24 horas viajando, sin contar todos los meses dif铆ciles de este 2020 lejos de mi familia, s贸lo por haber estado en el lugar incorrecto en el momento incorrecto; pero entend铆 la gravedad de la situaci贸n y que era lo mejor para todos.

Espero que todos los que comentaron negativamente o me criticaron y estigmatizaron sin conocerme hagan un mea culpa y cumplan su parte como ciudadanos en estas fiestas.

Saludos a todos y gracias a todos mis amigos y conocidos por haberme escrito y enviado fuerzas o haberme acompa帽ado en estos d铆as dif铆ciles que pronto solo van a ser solo una an茅cdota m谩s.