Qué fue de la vida de las Bandana, el exitoso grupo pop de los 2000

Si pensamos en éxitos nacionales e incluso internacionales en la historia de la industria argentina, no hay duda que desde el año 2001 al 2004 Bandana fue furor en cada rincón del país. Con sus looks de época, jeans tiro bajo y el clásico pañuelo en su pelo al ritmo de “Dance, dance, dance hoy tu sueño es real”, las artistas ganadoras del reality Popstarsparecían haber cumplido su sueño para quedarse en el ambiente y jamás desaparecer. Aún cuando la cosa no terminó tan bien como se esperaba y cuando estaban en pleno auge, decidieron separarse.

A finales de 2016, cuatro de sus cinco integrantes decidieron retomar las riendas del proyecto con un concierto llamado La Vuelta, aunque tiempo después cada una tomó un camino distinto. ¿Cómo es hoy la vida de Lissa Vera, Lourdes Fernández, Virginia de Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán? Lissa Vera (Getty Images)

Lissa Vera

Tiene 41 años y es la que más permaneció en el ambiente de los medios de comunicación tras su paso por Bandana. Tiempo después, la cantante ingresó al Gran Hermano Famosos (la edición de 2007), donde obtuvo el tercer puesto en la final.

Los escándalos no pasaron inadvertidos por su vida, alguna que otra pelea mediática la marcó. Estuvo presente la noche que Natacha Jaitt -de quien era amiga íntima- murió en el salón de fiestas Xanadú en Benavídez en el año 2019.

Su última participación televisiva fue en 2022 en la primera temporada del Hotel de los Famosos, donde también ocupó un rol protagónico y llegó a instancias finales.Actualmente tiene más de 250 mil seguidores en Instagram. Lourdes Fernández (Getty Images)

Lourdes Fernández

Tiene 42 años y acrecentó su carrera como cantante, lanzó varios temas propios y dio muchos shows en todo el país. En el 2022 participó como jurado deCanta Conmigo Ahora, el programa que en aquel momento condujo Marcelo Tinelli por El Trece.

En noviembre del año pasado, se presentó ante la Justicia para denunciar a una expareja por violencia de género. Habló entonces de su adicción al alcohol. En los últimos días preocupó su salud tras un video que compartió para sus 45 mil seguidores de Instagram donde se la vio en un estado de ebriedad, acusó violencia física, mostró los golpes y señaló a su hermana. Virginia de Cunha (Getty Images)

Virginia de Cunha

Tiene 41 años y se desarrolló como cantante y vocalista del grupo Power Pop V, el cual compartió con su hermano. En paralelo, trabajó como modelo y conductora, recorrió varios puntos del país mostrando eventos musicales y bandas emergentes. Hace algunos años descubrió su nueva pasión en el rubro musical como DJ en diferentes fiestas y eventos.

En las últimas horas preocupó en sus redes sociales -donde cuenta con más de 147 mil seguidores- cuando compartió una foto llorando y habló de adicciones.

Virginia se refirió a una situación que, afirma, se le repite constantemente: “El cuerpo es adicto al cortisol y la adrenalina que el cerebro segrega cuando se presenta una situación dramática. Es tan adicto a esa intensidad que en vez de ver las cosas como son, les antepone el sentido de la emoción. Asumir amenazas, peligros, conflictos, traición te aleja de tu propia realización”. Valeria Gastaldi (Getty Images)

Valeria Gastaldi

Tiene 41 años. Se enfocó más en la actuación, aunque también continuó con su carrera como cantante. En 2011 lanzó su primer sencillo de su segundo disco Contigo, llamado “Espejos”. En ese mismo año abrió un show a Miley Cyrus en el en el Estadio River Plate ante más de 30 mil personas.

Tiempo después siguió componiendo, haciendo shows hasta que se enfocó en la maternidad y decidió irse del país. Actualmente vive en Miami, enfocada en sus hijos, y se dedica a componer música para series y películas desde los Estados Unidos. Ivonne Guzmán (Getty Images)

Ivonne Guzmán

Tiene 38 años y continúa ligada a la música. La colombiana se desarrolla en el ambiente de la música como cantante solista. Es vocalista deLa Delio Valdez y su última canción fue “Cumbia los dos”, en colaboración con Natalia Oreiro. En las redes sociales supera los 140 mil seguidores.

Sobre su pasado en Bandana, es reacia a dar notas y recordar su participación en el grupo femenino. Nunca aceptó las propuestas de reencuentro y se mantuvo al margen desde que cerró esa etapa de su carrera.