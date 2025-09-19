Qué es una fibrobroncoscopia, el procedimiento que le realizarán a Thiago Medina en las próximas horas

El ex Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva.Daniela Celis compartió en sus redes sociales una actualización sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina y confirmó que deberá ser nuevamente intervenido quirúrgicamente. La influencer pidió difundir la cadena de oraciones para su ex pareja.

A través de un comunicado en sus historias, Daniela reveló que Thiago deberá ser intervenido quirúrgicamente: “Se le realizará una cirugía torácica en estos días”. Previamente, había mencionado que también se le realizará una fibrobroncoscopia.

La cirugía torácica se suele realizar para diagnosticar o tratar enfermedades de los órganos ubicados en el tórax, como los pulmones, el esófago, la tráquea y el diafragma, excluyendo el corazón. Mientras que la fibrobroncoscopia es un estudio que busca, mediante una camarita, visualizar la causa del sangrado, su lugar y ver alguna otra anomalía que pueda extraerse.

El ex Gran Hermano se encuentra peleando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras sufrir un violento choque con su moto.

Desde su internación, el equipo médico le realizó una operación de extirpación de bazo. Además, tiene una afectación en el pulmón, en el hígado y varias costillas rotas, según información de sus familiares.