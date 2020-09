Qué dijo el único diputado que votó en contra de la dimisión de Ameri

Se trata de Alfredo Schiavoni, que representa a la provincia de Misiones y pertenece al PRO

Luego del esc谩ndalo que protagoniz贸 el diputado Juan Ameri, quien se mostr贸 en un acto er贸tico en plena sesi贸n remota mientras se debat铆a la renegociaci贸n de la deuda de las provincias con el Fondo de Garant铆a de Sustentabilidad, la C谩mara Baja decidi贸 aceptar se renuncia.

El resultado de la votaci贸n fue de 224 votos positivos, 1 negativo y 3 abstenciones. El legislador que vot贸 en contra fue Alfredo Schiavoni, que representa a la provincia de Misiones y forma parte del PRO.

Cuando el rechazo parec铆a ser casi un谩nime y hasta el propio oficialismo se hab铆a expedido en contra de Ameri, llam贸 la atenci贸n la postura que adopt贸 Schiavoni por ser precisamente de la oposici贸n. Por este motivo, debi贸 salir a explicar que lo llev贸 a emitir su voto negativo.

鈥淟o que correspond铆a era una sanci贸n ejemplificadora porque al haberse aceptado la renuncia, este se帽or el d铆a de ma帽ana puede postularse o ejercer alg煤n cargo p煤blico. No tiene el mismo sentido aceptar la renuncia que haberlo expulsado鈥, sentenci贸 el diputado al ser entrevistado por TN.

Y agreg贸: 鈥淵o vot茅 en contra de aceptar la renuncia de Ameri porque entend铆a que al haberse confirmado la Comisi贸n para que juzgue la conducta de quien hasta ese momento era diputado me parec铆a que, por la contundencia de los hechos, hab铆a que dejar que la Comisi贸n se expidiera y me parec铆a que la 煤nica forma de expedirse ser铆a la expulsi贸n de este se帽or del cuerpo鈥.

Consultado acerca de si Ameri podr铆a verse beneficiado cuando se jubile por haberse desempe帽ado en el Poder Legislativo, Schiavon fue contundente: 鈥淟a jubilaci贸n no tiene nada que ver. Es un hombre joven que est谩 muy lejos de jubilarse. Se toma el promedio de los 煤ltimos 10 a帽os de aporte y por lo tanto este se帽or no ha cumplido ni siquiera un a帽o como diputado鈥. Adem谩s, aclar贸 que 鈥渓os aportes que hizo no le van a incidir en el monto de sus haberes jubilatorios鈥.

Despu茅s de que se votara la suspensi贸n sin goce de haberes el diputado Ameri ensay贸 un pedido de disculpas y se justific贸 en una entrevista radial. Dijo que crey贸 que se hab铆a ca铆do internet, que no sab铆a que estaba a la vista de todos, que con su pareja estaban angustiados, que no pod铆a tomar una decisi贸n todav铆a y que solo le bes贸 una teta a su mujer.

Finalmente, despu茅s de las presiones que recibi贸 del mism铆simo presidente de la C谩mara, Sergio Massa, este viernes por la madrugada present贸 su renuncia a trav茅s de una carta.

鈥淎nte el hecho de p煤blico conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesi贸n especial remota del d铆a 24 de septiembre del corriente. No fue de ning煤n modo mi intenci贸n faltar el respeto a esta Honorable C谩mara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salte帽o que me eligi贸鈥, dec铆a la misiva.

鈥淐onsciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposici贸n mi renuncia como diputado nacional y seguir茅 trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie鈥, concluy贸 el legislador salte帽o.

Sus palabras se vieron obligadas por el papel贸n que protagoniz贸 junto a su mujer ante la mirada de todos sus colegas. 鈥淨uiero pedir de manera inmediata la aplicaci贸n del art铆culo 188 del reglamento y disponer la suspensi贸n inmediata del diputado Juan Ameri鈥, expres贸 Massa minutos despu茅s de enterarse de lo que hab铆a sucedido. 鈥淰amos a escuchar las explicaciones del se帽or diputado, pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones鈥, prosigui贸.

Posteriormente, Ameri habl贸 en Radio con Vos y afirm贸: 鈥淓stamos muy mal con mi pareja. Est谩bamos convencidos de que se me hab铆a ca铆do Internet. Estoy muy avergonzado. En todo el interior del pa铆s es muy mala la conexi贸n. Est谩bamos sesionando y se me cay贸 Internet. Justo mi pareja sali贸 del ba帽o. Le pregunt茅 c贸mo le hab铆an quedado las pr贸tesis. Se hizo hace diez d铆as una implantaci贸n mamaria. Le pregunt茅 si le pod铆a dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo鈥.

鈥淓stoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja est谩 muy mal, nos afecta de manera personal y a todo nuestro entorno, mis hijas, mi vieja, mis hermanas, compa帽eros, compa帽eras鈥, a帽adi贸.

Luego, se quebr贸 al aire mientras repasaba lo ocurrido: 鈥淒isculpame, no puedo hablar. No fue hecho adrede, estaba desconectado, me volvi贸 la conexi贸n y no me di cuenta. No tengo nada m谩s para decir鈥.

Por 煤ltimo, dijo estar de acuerdo con lo que por entonces era su suspensi贸n, pero advirti贸: 鈥淪i me expulsan, acatar茅 la decisi贸n. Creo que ser铆a algo m谩s grave, no s茅 si amerita una expulsi贸n鈥.

Finalmente, presionado por la repercusi贸n que tuvo el caso y por la postura de Massa, quien desde el primer momento crey贸 que el diputado deb铆a hacerse cargo de sus actos, Ameri present贸 su renuncia.

Incluso, el titular de la C谩mara de Diputados cont贸 luego que se hab铆a comunicado con el presidente Alberto Fern谩ndez porque la situaci贸n le pareci贸 鈥渕uy grave鈥 y que el mandatario nacional le hizo saber que estaba de acuerdo con la decisi贸n de suspender al legislador oficialista en forma inmediata.